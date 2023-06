Em transição, Gabigol treina com grupo, mas desfalca Flamengo contra o Bragantino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 12:48 Compartilhe

O Flamengo realizou o último treinamento, nesta quarta-feira (21), antes da partida contra o Red Bull Bragantino. Na atividade, a principal novidade foi a presença de Gabigol, que treinou com o grupo. A participação do camisa 10, no entanto, ainda faz parte da fase de transição do jogador.

É válido destacar que esta foi a primeira participação de Gabigol nos treinos com o grupo desde a paralisação para a data Fifa. Todos os seis treinos anteriores não tiveram a presença do atacante. Isso porque o camisa 10 estava fazendo trabalhos específicos de recuperação após lesão no quadríceps esquerdo.

+ Veja a tabela do Brasileirão

O próprio atacante, inclusive, falou sobre a atividade nas suas redes sociais. Em seu Twitter, Gabigol compartilhou uma foto do treino desta quarta-feira e colocou a seguinte legenda: ‘falta pouco para os 200%’. A publicação, claro, deixou os rubro-negros bastante animados com o processo de recuperação do camisa 10.

+ Flamengo busca aumentar desempenho como visitante em jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão

Em transição, Gabigol segue como desfalque do Flamengo para o jogo contra o Red Bull Bragantino. As equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira (22), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 21h30 (horário de Brasília). O duelo será exibido pelo Premiere e o Lance! comanda o tempo real.

E MAIS: