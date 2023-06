Em seu primeiro jogo pelo Atlético-MG, Felipão diz que time vai brigar por títulos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:47 Compartilhe

A estreia de Luiz Felipe Scolari no Atlético-MG foi quase vitoriosa. Mas ele nã ficou frustrado com o empate por 1 a 1 diante do Fluminense, na noite desta quarta-feira(21), em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro.

O novo comandante viu coisas boas dos seus novos comandados. Como foi o primeiro contado depois que deixou o Athletico-PR, onde era diretor técnico, Felipão falou dos motivos que o fizeram aceitar vir para o Galo.

-As pessoas que conversaram comigo, como o Rodrigo Caetano, que é meu companheiro desde os tempos do Grêmio. E pelas atitudes do Rodrigo, que me convenceram a voltar. Eu estava deslocado onde eu estava. Já tinha lançado o Paulo Turra. Ele tinha 70% de aproveitamento e não precisava de mais suporte. E fique interessado com o que foi oferecido pelo Atlético em termos de projeto. Eu confiei em tudo aquilo que ouvi-comentou.

Scolari uma primeira boa impressão da equipe e não reclamou do empate fora de casa.

-O resultado não é ruim. Trazer um ponto contra o Fluminense fora de casa, não é ruim. A gente não sofreu aquilo que algumas equipes sofrem contra o Fluminense-disse o treinador que deixou uma mensagem que agradará praticamente todos os atleticanos.

E o Galo pode ficar tranquilo. Tem um grupo de trabalho que vai brigar por títulos sim. E pelas minhas mãos, acho que vai brigar na parte de cima nas competições. Tem alguns ajustes a fazer, isso é normal, e vamos fazer. Estou feliz da vida e muito satisfeito com a decisão que tomei-finalizou.

