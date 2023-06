Em sequência sem vitórias, Santos aposta no fator casa para embalar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 5:59 Compartilhe

O Santos vive um momento conturbado na temporada. Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, além de passar por protestos no final de semana, o clube visa reatar com as vitórias.

Há mais de um mês sem triunfar, o Peixe terá sequência de jogos dentro de casa. O clássico contra o Corinthians, o duelo diante do Flamengo e, mesmo eliminado da Sul-Americana, o confronto com o Blooming (BOL).

Apesar de ter perdido a invencibilidade na Vila Belmiro contra o Newell’s Old Boys, o retrospecto ainda é favorável para o Alvinegro Praiano. São sete vitórias, oito empates e apenas um único revés.

Pressionado após o protesto no último sábado, o Santos tem a necessidade de alcançar o triunfo no clássico de quarta-feira para apaziguar os ânimos.

Em 2023, o Peixe não conseguiu uma vitória sequer em clássicos. Foram dois empates e duas derrotas. A última vez que triunfou diante de um rival foi no ano passado, contra o São Paulo, por 1 a 0 na reestreia de Soteldo pelo Santos.

