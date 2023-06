Em semana de duelos com gaúchos, América-MG tem ótimas lembranças do Internacional

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 12:49 Compartilhe

Em semana de duelos contra times do Rio Grande do Sul (confronto com o Grêmio na quinta-feira, 22 de junho), América-MG e Internacional, que duelam no domingo(25), às 18h30, no Independência, pela 12ª rodada do Brasileirão, é um confronto que traz boas lembranças para o torcedor do Coelho. E mais: recentemente nos confrontos entre as equipes, pela Copa do Brasil, quando o Coelho “despachou” o Colorado nas oitavas de final do torneio, o técnico Vagner Mancini considerou aquelas partidas como “a virada de chave” americana, pois o time iniciou uma reação ali, conseguindo reagir na temporada.

-Foi um divisor de águas para a gente. Era necessário que nós tivéssemos uma mexida emocional para que eles respondessem à altura, tanto que fizemos o gol no segundo tempo e vencemos nos pênaltis, que é um jogo emocional- disse o treinador no dia 1º de junho após conquistar a classificação.

Se a memória recente do americano é feliz, o retrospecto dos últimos 10 jogos dos encontros entre as duas equipes é bem favorável ao Coelho em partidas pelos Brasileiros das Séries A e B, além da Copa do Brasil.

Se a memória recente do Coelho é feliz, o retrospecto dos últimos dez jogos dos encontros entre as duas equipes é equilibrado em partidas válidas pelos Brasileiros das Séries A e B, além da Copa do Brasil.

Foram quatro vitórias do América, um empate e cinco triunfos do Internacional. Todavia, o time americano tem sido mais feliz, pois, além da Copa do Brasil deste ano, o alviverde eliminou o Inter na mesma competição, em 2020, e, nos três confrontos mais recentes, a equipe de Mancini venceu duas e perdeu apenas uma partida.

É com essa “boa sorte” diante dos gaúchos que o time alviverde tentará se dar bem mais uma vez e conseguir ficar mais firme na tabela de classificação.

E MAIS: