Em reapresentação do São Paulo, Diego Costa não tem lesão diagnosticada

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (22) e com uma notícia boa para os torcedores são-paulinos. Durante a partida contra o Athletico-PR, que terminou em vitória por 2 a 1, Diego Costa deixou o gramado ainda no primeiro tempo, após uma forte pancada na coxa direita.

A princípio, a reação de Diego Costa assustou. Chorando bastante, o zagueiro chegou a receber atendimento já no banco de reservas e foi consolado pelos companheiros de equipe. Porém, o Tricolor informou que o defensor passou por avaliações no CT da Barra Funda e nenhuma lesão muscular foi diagnosticada. Entretanto, permaneceu no Reffis Plus para tratamento de dores.

Quanto ao treino, o São Paulo já pensa no duelo deste sábado (24), contra o Cruzeiro, que acontecerá na Arena Independência, pelo Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida de quarta-feira (21) permaneceram na parte interna para trabalhos de recuperação. O elenco volta a treinar no CT da Barra Funda na manhã de sexta-feira (23) e viaja no período da tarde para Belo Horizonte.

