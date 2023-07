Em reapresentação ao Bayern de Munique, Sadio Mané dispara contra jornalista: ‘Você me mata todos os dias’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 16:43 Compartilhe

A permanência de Sadio Mané no Bayern de Munique está cada vez mais improvável. Depois de estrelar no Liverpool, o senegalês não conseguiu se adaptar ao clube alemão e está recebendo críticas, até mesmo do treinador Thomas Tuchel. Em reapresentação ao time bávaro, o atacante não falou com a imprensa e ainda disparou contra um jornalista.

– Você me mata todos os dias e agora quer que eu fale com você?

Sadio Mané, de 31 anos, tem contrato com o Bayern de Munique até 2025, mas a temporada 2023/24 deve ser em outro clube. Segundo a imprensa europeia, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, tem interesse no atacante e estudam uma proposta ao clube alemão.

O senegalês não correspondeu com as expectativas geradas quando foi anunciado, em 2022. O custo da transferência foi de 32 milhões de euros (em torno de R$169 milhões na cotação da época), podendo chegar a €40 milhões com as variáveis. Há alguns dias, o treinador Thomas Tuchel falou sobre a situação do jogador.

– A competição para ele é muito dura. Na posição em que melhor o vejo estão Kingsley Coman, que é extremamente importante para nós, e Serge Gnabry, que recuperou a forma. Sadio teve uma temporada insatisfatória. Seu desempenho ficou abaixo das expectativas, abaixo de suas próprias expectativas e das expectativas do clube – disse.