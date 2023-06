Em qual time joga Sadio Mané, atacante de Senegal?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 17:19 Compartilhe

Após derrotar Guiné por 4 a 1 no sábado (17), a Seleção Brasileira entra em campo novamente em amistoso internacional contra Senegal nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Portugal. Um dos grandes nomes da seleção senegalesa é do atacante Sadio Mané, atualmente jogador do Bayern de Munique-ALE.

+ Ancelotti fecha acordo com a CBF para treinar a Seleção e já tem primeiro planejamento feito

Após temporadas marcantes no Liverpool-ING, tendo conquistado títulos da Liga dos Campeões, Premier League e Mundial de Clubes, o senegalês decepcionou em sua primeira temporada na Alemanha. Em 38 partidas disputadas, o atacante marcou 12 gols e contribuiu com seis assistências.

No ano passado, Mané acabando ficando fora da Copa do Mundo do Catar devido a uma lesão na fíbula da perna direita que acabou o submetendo a uma cirurgia. Por ser o principal jogador e ídolo do país, o ocorrido mobilizou a população senegalesa. Apesar de não ter disputado o Mundial, o atacante foi fundamental nas Eliminatórias para que sua seleção pudesse jogar o torneio.

+ Seleção Brasileira deve ter novidades no time titular contra Senegal; saiba quem pode entrar

Sadio Mané é o maior artilheiro da história de Senegal, com 34 gols em 94 jogos oficiais. Com a seleção senegalesa, disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012, foi destaque na Copa do Mundo de 2018, na Rússia e chegou à final da Copa Africana de Nações de 2019.

Sua única conquista com a seleção foi a Copa Africana de Nações de 2021, em que se consagrou campeão justamente contra seu ex-companheiro de equipe Mohamed Salah, do Egito. Além disso, foi eleito o melhor jogador da competição, com três gols e duas assistências. Vale lembrar que Mané foi o 2º na premiação da Bola de Ouro 2022, perdendo para o francês Karim Benzema.

E MAIS: