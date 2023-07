Em primeiro dia de James Rodríguez com grupo, São Paulo vê evolução de contundidos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 17:56 Compartilhe

Maior contratação do São Paulo na temporada, James Rodríguez trabalhou pela primeira vez no CT da Barra Funda na tarde desta segunda-feira (31). O astro colombiano realizou exames no Hospital Albert Einstein na parte da manhã. E depois se apresentou ao técnico Dorival Júnior para conhecer funcionários, colegas de elenco e outros membros da comissão técnica.

Em seguida, James fez um tour para conhecer as instalações. Para finalizar o primeiro dia no São Paulo, o colombiano passou por avaliações dos profissionais do Reffis, padrão na chegada de novos jogadores.

Em sua estreia no CT, James viu alguns companheiros darem passos importantes na recuperações de suas contusões.

O atacante Calleri, em recuperação de dores na parte posterior da coxa direita, participou de parte do treino com o grupo e fez um complemento individual.

O volante Gabriel Neves foi para o gramado e trabalhou com a preparação física. Ele segue sendo avaliado periodicamente para verificar a consolidação das fraturas de costela. Enquanto isso, treina sem confronto físico.

O atacante Erison, que deixou o empate sem gols com o Bahia, no domingo (30), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, com dores na parte posterior da coxa esquerda, permaneceu em tratamento e passará por novas avaliações.

Já visando o duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o San Lorenzo, às 19h (de Brasília) de quinta-feira (3/8), na Argentina, os atletas que atuaram por mais tempo no empate sem gols com o Bahia fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT da Barra Funda. Os demais foram ao gramado para trabalhos técnicos comandados por Dorival.

Não houve atualização quanto ao estágio dos demais atletas em recuperação.

PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO

3/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Nuevo Gasómetro – oitavas – Sul-Americana

6/8 (domingo) – Atlético-MG – 16h* – Morumbi – Brasileirão

10/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Morumbi – oitavas – Sul-Americana

13/8 (domingo) – Flamengo – 18h30* – Maracanã – Brasileirão

16/8 (quarta) – Corinthians – 19h30* – Morumbi – semifinal – Copa do Brasil

*horários de Brasília (DF)