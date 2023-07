Em pré-temporada com o PSG no Japão, Marquinhos comenta sobre Mbappé: ‘É uma questão complicada’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 17:48 Compartilhe

O Paris Saint-Germain chegou ao Japão para realizar amistoso de pré-temporada e a viagem é marcada pela ausência do craque francês Kylian Mbappé que, ao que tudo indica, está de saída do clube. O capitão Marquinhos foi o primeiro a falar sobre a situação do jogador, em entrevista.

– É uma questão delicada. O Kylian é um jogador excepcional, muito forte, mas a decisão vai além de nós e é com a gestão que temos de o ver. Queremos sempre evoluir com os jogadores certos. Espero que se encontre uma boa solução, para que ele volte ao grupo e nos ajude nesta temporada.

O atacante tem contrato com o PSG até junho de 2024, mas não deseja renovar o vínculo. Com isso, o presidente Nasser Al Khelaïfi não permitiu o jogador de viajar ao Japão com o restante do time e o camisa 7 foi incorporado a parte do elenco que não está nos planos para a temporada. Segundo a imprensa europeia, se Mbappé não renovar ou não for vendido ainda nesta janela de transferência, não vai vestir mais a camisa parisiense.

Na próxima terça-feira (28), o Paris vai enfrentar o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, às 7h20 (de Brasília), em Osaka, no Japão.