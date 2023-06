Em passagem pouco memorável, São Paulo rompe vínculo com André Anderson

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 6:21 Compartilhe

O São Paulo comunicou que André Anderson não pertence mais ao time. O jogador tinha contrato até o final de junho, mas o clube já rompeu o vínculo.

De acordo com a informação apurada pelo Lance!, o Tricolor tinha avisado que o meia não seria mais utilizado, mas como o contrato iria somente até o final do mês, já foi rompido.

A passagem de André Anderson pelo clube do Morumbi foi ‘pouco memorável’. O jogador realizou somente doze partidas com a camisa do São Paulo e passou por parte do seu período no clube em tratamento no departamento médico.

O atleta chegou ao Brasil após ser emprestado pela Lazio, da Itália. Porém, apresentou quadros de pubalgia frequentes. Sem entrar em campo desde novembro, teve que passar por um procedimento cirúrgico.

Inclusive, esta cirurgia foi realizada em abril, na Itália. Desde aquela época, conforme o Lance! informou no dia quatro de abril, o São Paulo já estava em tratativas para encerrar o contrato de empréstimo antes do prazo.

O Tricolor buscava desde o ano passado uma forma de ou rescindir o acordo firmado com o jogador, que sequer entrou em campo neste ano, ou pelo menos repassar os seis meses restantes que tinha de empréstimo com os italianos para outro clube brasileiro. O problema foi que não houveram interessados. Mas agora, a situação parece estar resolvida.

