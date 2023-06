Em parceria com a Cazé TV, Prime Video transmite Athletico-PR x Corinthians; veja detalhes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:44 Compartilhe

O Prime Video anunciou uma parceria com a Cazé TV para transmitir o jogo do Campeonato Brasileiro entre Athletico-PR e Corinthians neste sábado (24), às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba. O pré-jogo da transmissão, com narração de Luis Felipe Freitas e comentários de Casimiro Miguel e Igão, do PodPah, começa às 14h. Os assinantes podem acompanhar o duelo na plataforma de streaming sem custo adicional.

Conforme publicado pelo Lance! na última quinta-feira (22), o repórter ex-Globo André Hernan também participará da transmissão. O jornalista ficará à beira do campo ao lado de Monique Vilela.

Quatro pontos distanciam Athletico e Corinthians na tabela do Brasileirão. A equipe paranaense é 11ª colocada, com 16 pontos, enquanto os paulistas ocupam o 15° lugar, com 12 pontos. O Timão vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Santos, em jogo disputado na Vila Belmiro. O Furacão, no entanto, sofreu uma derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, na última rodada.

A partida deve ser a segunda do Athletico sob comando do técnico interino Wesley Carvalho. O Furacão demitiu o treinador Paulo Turra no último dia 16, logo após a saída de Felipão. O pentacampeão mundial deixou o cargo de diretor na equipe do Paraná para assumir o comando técnico do Atlético-MG.