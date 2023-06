Em novos áudios, amigo de Robinho cita estupro e ex-jogador teme consequências: ‘f*** minha imagem’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 20:15 Compartilhe

Amigo de Robinho, o pagodeiro Jairo é o dono da festa do dia 22 de janeiro de 2013 na qual aconteceu o crime de violência sexual que gerou a condenação do ex-jogador da Seleção Brasileira na Itália. Em áudios expostos no podcast “Os Grampos de Robinho”, do “UOL”, e obtidos em grampo autorizado da Justiça Italiana, Jairo chama o que aconteceu na celebração de estupro, diferentemente do que dizia ao ex-atleta em mensagens anteriores.

– A coisa não é básica, não. Nem baixa. Estupro, aquilo é estupro, o que aconteceu. Seis nego (seis pessoas que estariam envolvidas no crime) é foda, né? Seis nego é muita coisa – falou o pagodeiro a uma amiga.

O podcast também revelou falas de Robinho a amigos próximos quando o ex-jogador começou a perceber a gravidade da investigação da polícia italiana. Em um dos áudios, o ex-atleta teme as consequências do caso à sua carreira e ao seu relacionamento.

– Se essa porra sair na imprensa, já era Copa, já era casamento. De novo acusado de estupro. Aí nego vai falar um monte de merda, foder minha imagem, de novo essa merda – disse, em um desses áudios.

O mesmo podcast também revelou outros áudios utilizados pela investigação das autoridades italianas. Em conversa com amigos, Robinho afirmou que o caso “não iria dar em nada”, mas se mostrou preocupado com o vazamento na imprensa.

Robinho foi condenado por estupro na Justiça Italiana, mas pode vir a responder ao crime no Brasil. Como a legislação proíbe a extradição de cidadãos do país para cumprir condenações estrangeiras, a Justiça brasileira investiga a possibilidade de a pena ser acatada dentro do território nacional.