Em noite inspirada, Rafael Cabral, fala em elenco focado, que vai ‘dar tudo pelo Cruzeiro’

A suada vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo, por 1 a 0, gol contra de Rafinha, na noite de sábado(24), no Independência, teve um destaque muito criticado pelos cruzeirenses nos últimos tempos: o goleiro Rafael Cabral.

O arqueiro fez boas defesas e se mostrou seguro embaixo das traves da Raposa, evitando que o ataque tricolor colocasse alguma boa em suas redes. Cabral entende que o time estava em mau momento e compreende as cobranças do torcedor, mas disse que há união, grupo é forte e que eles seguirão trabalhando para a Raposa seguir firme no Brasileirão.

-Sinceramente, não estou preocupado comigo. Fico preocupado com o time, porque somos um grupo forte. Entendemos a preocupação do torcedor, por tudo que o clube viveu nos últimos anos, mas é um novo ano. Torcedor pode ficar tranquilo. Somos um grupo trabalhador, que vai dar tudo pelo clube. Estamos muito tranquilos aqui-disse o goleiro.

A equipe azul não triunfava desde o dia 14 de maio, quando goleou o América-MG. De lá para cá, foram quatro derrotas (Grêmio, Atlético-MG Cuiabá e Fortaleza) e três empates (Grêmio, Flamengo e Bahia) em jogos pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

Encerrar a incômoda escrita diante do Tricolor do Morumbi, um algoz contumaz da Raposa, com histórico de vitórias superior ao do time mineiro, traz um fôlego novo para os próximos compromissos no campeonato.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, 1º de julho, às 21h, contra o Internacional, fora de casa. A Raposa com os seus 17 pontos “dorme” na 10ª posição, mas pode ser ultrapassado ao fim da rodada.