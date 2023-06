Em noite de protestos, base garante vitória do Corinthians sobre o Liverpool pela Libertadores; resultado leva Timão à Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 23:26 Compartilhe

A base salva. E salvou o Corinthians de mais um vexame na temporada. A equipe, que foi eliminada da Libertadores ainda na fase de grupos e com uma rodada de antecedência, poderia ficar fora até mesmo dos playoffs da Sul-Americana em caso de derrota para o Liverpool, do Uruguai, na noite desta quarta-feira (28). Porém, com gols de três crias do terrão, Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson, o Timão não tomou conhecimento do time uruguaio e venceu por 3 a 0 na Neo Química Arena.

A partida também contou com o goleiro Carlos Miguel fazendo boas defesas quando exigidos e até mesmo defendendo um pênalti. O jogo foi disputado sob um ambiente de tensão por protestos da torcida, com faixas e cantos contra o elenco e diretoria e que teve até mesmo torcedores com narizes de palhaço e o setor norte, onde ficam as organizadas, calado durante 35 minutos.

TORCIDA SILENCIOSA

Durante os 35 minutos iniciais de partida, o setor norte da Neo Química Arena, onde ficam as torcidas uniformizadas, ficou em silêncio. Em protesto contra a diretoria, os torcedores que estiveram ali, no máximo, emitiram reações em lances de perigo e vibraram quando o clube abriu o placar, aos 32 do primeiro tempo. A maioria deles estavam usando narizes de palhaço.

Mas se a torcida estava em silêncio, os recados foram dados através de diversas faixas espalhadas pelo setor das uniformizadas. Os alvos foram os jogadores, diretorias, a chapa Renovação e Transparência e empresários.

Os torcedores que estiveram em outras localizações do estádio até tentaram esboçar alguns cantos, mas sem a mesma imponência que as organizadas dão.

Ao fim da etapa inicial, algumas músicas de protestos foram gritadas pela Fiel que esteve presente no setor norte. A direção e os jogadores foram lembrados. O presidente Duílio Monteiro Alves e o gerente de futebol Alessandro Nunes foram citados nominalmente.

GAROTADA COMEÇA QUERENDO JOGO

Ainda que a primeira chegada do jogo tenha sido do Liverpool, em uma finalização de Martirena que foi defendida com segurança por Carlos Miguel, o Corinthians dominou a etapa inicial. Primeiro com Wesley mandando para fora uma bola mal afastada pela zaga uruguaia. Depois, com três ótimas defesas do goleiro Britos, duas em chutes de Adson e uma de Felipe Augusto. Também teve um chute do zagueiro Murillo para fora, mandando por cima do gol.

TANTO BATE ATÉ QUE FURA

E de tanto agredir o Liverpool, uma hora a bola entraria. E entrou com Matheus Araújo aos 32 minutos, quando as organizadas corintianas ainda estavam caladas, mas gritaram aos quatro ventos a vibração da bola na rede. A jogada teve grande contribuição do atacante Wesley, que recebeu pela esquerda, gingou contra a marcação e finalizou na trave. Araújo só teve o trabalho de empurrar para as redes no rebote. Foi o segundo gol do meia como profissional. E ele já havia deixado a sua marca na primeira rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, em abril.

LUKAKU DE ITAQUERA

No retorno para o segundo tempo, no entanto, o jogo começou a se desenhar para o atacante Felipe Augusto. Em meio a um momento ruim de Yuri Alberto, mesmo com o centroavante desencantando após 10 jogos na semana passada, contra o Santos, a prata da casa mostrou ótima presença de área e anotou o segundo gol do Timão, aproveitando o rebote de uma linda finalização na trave, mesmo sem ângulo, do atacante Adson. Minutos antes, o camisa 41 já havia obrigado Britos fazer uma grande defesa.

CARLOS MIGUEL

Quando a partida parecia controlada pelo Corinthians, a equipe sofreu um susto quando Giuliano, que já havia marcado um gol em impedimento, abriu os braços após uma cobrança de escanteio e desviou a bola. O pênalti foi marcado após revisão do VAR. Contudo, Carlos Miguel fez ótima defesa em cobrança feita por Bentancourt.

FECHA A CONTA

Já na reta final da partida, Adson foi premiado pela ótima atuação, e até mesmo participação nos dois gols anteriores, deixando a sua marca. A jogada começou com o primeiro toque na bola do garoto Gabriel Moscardo como profissional. O volante acionou Pedro, que arrancou e achou Adson para empurrar para as redes.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 0 LIVERPOOL (URU)

LIBERTADORES – GRUPO E – 6ª RODADA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 28 de junho de 2023, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Ángel Arteaga (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Árbitro de vídeo: Yadir Acuña (COL)

Público e renda: 26.556 pessoas / R$ 1.167.437,80

Cartões amarelos: Giuliano (Corinthians); Nápoli (Liverpool)

Cartões vermelhos: –

GOLS: 1-0 Matheus Araújo (32’/1T); 2-0 Felipe Augusto (18’/2T); 3-0 Adson (35’/2T)

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Rafael Ramos (Léo Maná, 39’/2T), Caetano, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Ryan, 39’/2T), Giuliano (Moscardo, 33’/2T) e Matheus Araújo; Adson, Felipe Augusto (Giovane, 33’/2T) e Wesley (Pedro, 14’/2T). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

LIVERPOOL (URU)

Sebastian Angel Britos; Gastón Martirena, Federico Pereira, Juan Izquierdo e Miguel Samudio; Lucas Lemos (Riveros), Fabrício Díaz e Gonzalo Nápoli (Barrios); Luciano Rodriguez, Rubén Bentancourt e Alan Medina (Otormín). Técnico: Jorge Bava.