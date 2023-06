Em meio a turbilhão, Botafogo se volta para o campo e tenta garantir vaga direta nas oitavas da Copa Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 6:00 Compartilhe

A exigência de manter o foco move o Botafogo para o confronto com o Magallanes, nesta quinta-feira (29), às 21h, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além de estar em jogo a luta da equipe para se manter viva na competição continental, o Glorioso se esmera para deixar do lado de fora as agitações em torno da proposta que o técnico Luís Castro recebeu do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Durante as reuniões realizadas nos últimos dias, o gestor da SAF, John Textor, prometeu valorização caso haja conquistas de títulos e ajustes em relação ao projeto para o futebol. Internamente, os jogadores chegaram a conversar com Castro para tentar convencê-lo a prosseguir no Alvinegro. A informação foi divulgada pelo Canal do André Hernan inicialmente. Entretanto, uma eventual definição será oficializada após a partida de logo mais.

Em meio a este cenário, o treinador se prepara para contar com o que tem de melhor em campo. Há possibilidade de uma variação no setor ofensivo, com Júnior Santos e Luis Henrique dando lugar a Gustavo Sauer e Victor Sá, respectivamente. Outra mudança pode acontecer no meio, onde Marlon Freitas trava disputa com Danilo Barbosa.

Tudo para driblar a ansiedade e tentar se classificar diretamente para as oitavas de final da competição. Com os mesmos nove pontos que a LDU, o Alvinegro tenta obter um placar dilatado para garantir sua vaga na primeira colocação de maneira direta. Caso a equipe termine na segunda colocação, os botafoguenses precisarão realizar um confronto contra um dos times eliminados na Libertadores para garantir um acesso na próxima fase da Sula.

Tentando garantir atenção plena em meio ao turbilhão, o Botafogo parte para o Nilton Santos e, sob o comando de Luís Castro, projeta um novo salto.