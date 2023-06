Em meio à má fase, Pepa evita falar sobre reforços no Cruzeiro: ‘Não vai aparecer alguém para solucionar os problemas’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 17:40 Compartilhe

Após o anúncio da contratação do lateral-direito colombiano Helibelton Palacios, na última segunda-feira, 19 de junho, o Cruzeiro deve oficializar, pelo menos, mais três ou quatro jogadores nesta janela de transferências. No entanto, após a derrota por 1 a 0 diante do Fortaleza nessa quarta-feira, o técnico Pepa evitou falar sobre a chegada de reforços.



Segundo ele, o Cruzeiro tem problemas que precisam ser resolvidos, com ou sem contratações. A chegada de novos nomes, por mais que seja uma necessidade e vá acontecer, não solucionará os problemas em campo da Raposa, pelo menos os mais imediatos. Confira o que foi dito:

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

– Com ou sem reforços, vou com esse grupo de trabalho até o fim do mundo (…) É verdade que estamos buscando esse tipo de situação (reforços), mas isso não vai servir de varinha mágica. Não vai aparecer alguém para solucionar os problemas. Eles estão identificados e temos que resolver rápido – disse, em entrevista coletiva.



Conforme noticiado anteriormente pela equipe Valinor Conteúdo, o Cruzeiro deve buscar, além de Palacios, mais três ou quatro opções de mercado. As prioridades são reforços para o setor de meio-campo e um atacante de beirada. A janela de transferências ficará aberta entre os dias 03 de julho e 02 de agosto.