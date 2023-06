Em meio à indefinição, Suárez é relacionado pelo Grêmio para enfrentar o América-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:10 Compartilhe

Nesta quarta-feira (21), o Grêmio divulgou a lista de relacionados para o confronto da próxima quinta, diante do América-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Chamou a atenção a presença do centroavante uruguaio Luis Suárez.

O charrúa virou foco dos assuntos relacionados ao Tricolor por conta de informação de que fortes dores na região do joelho direito estariam deixando o atleta de 36 anos de idade com sua mobilidade bastante reduzida. Especialmente, durante e após as atividades no CT Luiz Carvalho, bem como ao término das partidas na atual temporada.

Tendo diangosticado um quadro de artrose (desgaste de cartilagem em articulações que pode causar dores e inflamações), Suárez estaria considerando seriamente a possibilidade de antecipar sua aposentadoria. Algo que implica, diretamente, em rescindir o acordo junto ao Tricolor, que tem validade até o fim de 2024.

Pelos lados da diretoria gremista, o assunto tem sido tratado com cautela e de maneira totalmente interna, sem qualquer previsão de pronunciamento até que o tema seja devidamente solucionado. Isto é, havendo a confirmação ou desistência da ideia de Luis Suárez em se aposentar por ora.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO GRÊMIO PARA ENFRENTAR O AMÉRICA-MG

Goleiros: Gabriel Grando e Brenno

Laterais: Reinaldo, Cuiabano, João Pedro, Wesley

Zagueiros: Bruno Alves, Gustavo Martins, Natã e Viery

Volantes: Mila, Villasanti, Darlan e Ronald

Meias: Cristaldo, Bitello, Nathan e Vina

Atacantes: Suárez, Lian, Nathan Fernandes, André Henrique e Zinho.

E MAIS: