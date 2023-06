Em meio à indefinição sobre o futuro de Castro, Botafogo põe nomes de treinadores em pauta

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:21 Compartilhe

A dúvida em torno do futuro de Luís Castro faz com que o Botafogo comece a traçar um novo planejamento para sua temporada. Enquanto o português não se manifesta sobre a proposta que recebeu para comandar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, o Alvinegro estuda uma alternativa para desembarcar no clube caso Castro saia de General Severiano.

Três nomes surgiram como opção para o clube. Um deles é Vítor Severino, que atualmente é auxiliar de Castro. Também entraram em pauta os nomes do português Bruno Lage, que recentemente comandou o Wolverhampton (ING), e do brasileiro Rogério Ceni. As informações foram divulgadas pelo “ge” e confirmadas pelo Lance!.

O gestor John Textor teve uma conversa virtual com Bruno Lage durante a semana, na qual falaram sobre o projeto e os próximos passos do Botafogo. Porém, nenhuma proposta foi apresentada. O português é muito bem cotado por Textor e surge como uma boa cartada.

Lage é visto com bons olhos por Textor, mas não há uma unanimidade em relação ao seu nome. Integrantes da diretoria se preocupam com eventuais desafios para a chegada de um treinador estrangeiro no decorrer do Campeonato Brasileiro. Com isso, um treinador brasileiro é colocado em pauta. Rogério Ceni, que também é cotado no Vasco, é o preferido neste perfil.

Outra possibilidade ventilada internamente é a de promover Vítor Severino ao cargo de treinador. O auxiliar de Luís Castro teria o objetivo de prosseguir o trabalho deixado por Castro. Porém, a questão é remota, pois não é bem vista por Textor.