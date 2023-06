Em mais um dia de trabalho, São Paulo realiza treino tático e dá ênfase em organização defensiva

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 13:03 Compartilhe

Na manhã deste sábado (17), o São Paulo realizou mais um dia de trabalho no CT da Barra Funda, ainda de olho na proximidade do confronto contra o Athletico-PR, que acontecerá na quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro.

Como tem sido costumeiro sob o comando de Dorival Júnior, os jogadores iniciaram o dia com a apresentação de um vídeo e na sequência foram para o gramado para a realizar um aquecimento com bola.

Logo em seguida, a comissão técnica dividiu o elenco em 3 equipes que intercalaram atividades táticas. Duas se enfrentavam em um treino de 10 contra 10, enquanto o restante fez um trabalho especial que deu ênfase em organização ofensiva.

No domingo (18), o elenco terá uma folga e se reapresentará na segunda-feira (19). O próximo jogo do São Paulo acontecerá no estádio do Morumbi. Neste final de semana, o elenco não terá nenhum compromisso por conta da Data Fifa.

