Em jogo sonolento, VAR salva a arbitragem e duelo entre Bahia e Corinthians termina empatado em Salvador; veja o resultado

Nenhum ser humano de bem merece passar por isso em um sábado à noite, mas, neste sábado (22), Bahia e Corinthians proporcionaram um péssimo jogo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado disso? Um empate em 0 a 0 sem sabor, entretenimento e, principalmente, qualidade técnica.

É bem verdade que o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) tentou dar uma força e, no fim do primeiro tempo, marcou um pênalti inexistente a favor do Bahia, em um chute cruzado de Acevedo que foi bloqueado pelo zagueiro corintiano Bruno Méndez. Porém, a bola bateu nas costas, e não no braço do defensor. E, após a recomendação da arbitragem de vídeo para que o lance foi revisado, André Luiz anulou a penalidade.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> OH, SEU JUIZ… O primeiro tempo foi sonolento, com o Corinthians esperando o Bahia, que, por sua vez, não colocou o pé na forma e perdeu um caminhão de gols. No fim da etapa inicial, Acevedo bateu cruzado e foi bloqueado por Bruno Méndez. O árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento marcou toque de mão do zagueiro uruguaio e, consequentemente, pênalti. Porém, a bola bateu nas costas do defensor corintiano. Após recomendação da arbitragem de vídeo, André Luiz foi ao monitor e anulou a marcação.

> PREOCUPA! No início do segundo tempo, o meia Matías Rojas, recém-contratado pelo Corinthians, dividu com Matheus Bahia e caiu sentindo bastante o tornozelo esquerdo. Recém-contratado, o jogador preocupa para o jogo contra o São Paulo, na próxima terça-feira (25), pela semifinal da Copa do Brasil.

> JOGO DURO… DE VER! No geral, a partida foi muito ruim. No primeiro tempo, somente o Bahia jogou, mas pecou na pontaria. Na segunda etapa, o Timão até tentou equilibrar, mas teve pouca criatividade. Houve um pouco de pressão somente no fim do jogo, mas para o lado baiano.

> PAROU, PAROU, PAROU! No fim da partida, o Corinthians até chegou a balançar as redes, mas o gol foi corretamente anulado no campo, sem ajuda da arbitragem de vídeo. Falta foi cobrada na área e Gil, muito à frente, escorou de cabeça para Bruno Méndez completar.

> PRESSÃO NO FIM! Na reta final da partida, o Bahia assustou o Corinthians duas vezes. Na primeira, Cicinho bateu de bico e Cássio defendeu. Na segunda, Thaciano tocou de cobertura, a bola passou pelo goleiro corintiano, mas não pelo volante Fausto Vera, que salvou em cima da linha.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Um primeiro tempo muito ruim em nível técnico. O Corinthians se postou defensivamente, dando a bola para o Bahia em todo momento. O problema é que o clube alvinegro errava muito na saída de jogo e não conseguia partir ao ataque. Assim, foi o time baiano quem teve mais chances, finalizou muito mais que o timão (9 a 1), mas falhou na pontaria. Foi somente uma finalização do time nordestino direto na meta e sem perigo. No fim da etapa inicial, a arbitragem quase roubou a cena marcando um pênalti de Bruno Méndez, que teria tocado com o braço na bola após um chute cruzado de Acevedo. No entanto, o toque foi nas costas. E, após consulta no monitor, por recomendação da arbitragem de vídeo, o árbitro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento anulou a marcação.

E A ETAPA FINAL?

O Corinthians abriu mão dos três zagueiros no intervalo, mas, mesmo assim, o Bahia continuou tendo as melhores chances no início da segunda etapa, mas seguiu pecando na falta de pontaria. No final, o Tricolor de Aço chutou 16 bolas, mas apenas quatro delas foram em direção ao alvo. O Timão até buscou mais o jogo, mas teve pouca criatividade e levou pouco perigo. Para piorar aos corintianos, o meia recém-contratado Matías Rojas saiu com dores no tornozelo direito e preocupa para o jogo contra o São Paulo, na próxima terça-feira (25), pela semifinal da Copa do Brasil. O Timão até chegou a marcar, mas o gol, no fim da partida, foi bem anulado por impedimento claríssimo de Gil, que escorou de cabeça para Bruno Méndez completar. Nos minutos finais, o Bahia chegou com perigo duas vezes. Na primeira, com Cicinho, Cássio defendeu. Na segunda, com Thaciano, Fausto Vera salvou em cima da linha.

OS NÚMEROS DO JOGO

O QUE VEM POR AÍ

O próximo compromisso do Corinthians será pela Copa do Brasil. O Timão entra em campo nesta terça-feira (25), na Neo Química Arena, contra o São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal. Pelo Brasileirão, o confronto seguinte do clube alvinegro acontecerá no próximo sábado (29), contra o Vasco da Gama, em Itaquera. A partida terá portões fechados para torcedores, por conta da punição sofrida pela equipe do Parque São Jorge por conta de cantos homofóbicos entoados pela torcida corintiana justamente no duelo contra o Tricolor, pelo Brasileiro, em maio.

Por coincidência, o São Paulo é justamente o próximo adversário do Bahia que, após ser eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada. O duelo contra a equipe do Morumbi acontecerá no dia 30 de julho, no estádio são-paulino.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 0 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO – 16ª RODADA

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e hora: 22 de julho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR/FIFA-RN)

Público e renda: 43.716 pessoas / R$ 1.705.297,00

Cartões amarelos: Kanu (Bahia); Murillo (Corinthians)

Cartões vermelhos: –

GOLS: –

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho, 32’/2T), Kanu, Gabriel Xavier e Matheua Bahia (Ryan, 37’/2T); Acevedo, Rezende (Yago Felipe, 22’/2T), Cauly e Thaciano; Ademir e Everaldo (Vinicius Mignotti,32’/2T) . Técnico: Renato Paiva.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Ruan Oliveira, intervalo), Bruno Méndez, Gil, Murillo e Fábio Santos (Caetano, 29’/2T); Fausto Vera, Giuliano (Adson, intervalo), Renato Augusto (Maycon, 25’/2T) e Matías Rojas (Biro, 17’/2T); Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.