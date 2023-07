Em jogo ruim, Irlanda e Nigéria não saem do zero pela Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 8:54 Compartilhe

Na manhã desta segunda-feira, Irlanda e Nigéria empataram sem gols, em duelo válido pela terceira rodada do grupo B da Copa do Mundo Feminina. As duas seleções fizeram uma partida abaixo do esperado, com poucas emoções e lances de perigo.

Apesar de não sair do zero, o objetivo da Nigéria foi garantido. A equipe está nas oitavas de final do Mundial e aguarda a definição da liderança do grupo D, que tem Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China. Já a Irlanda, que entrou em campo já eliminada, apenas encerrou sua jornada na Oceania com um ponto de consolação.

Veja os três principais lances do confronto

!SENSACIONAL! A primeira jogada de perigo da partida viria a acontecer apenas aos cinco minutos da segunda etapa. Toni Payne fez linda jogada, costurando a defesa irlandesa, e levantou na área. Uchenna Kanu subiu com estilo, sozinha, e testou para baixo. Courtney Brosnan fez um milagre incrível para evitar o gol e a bola ainda tocou caprichosamente no travessão

!OCUPANDO O ESPAÇO! Dois minutos depois, a Nigéria voltou a levar perigo. Michelle Alozie recebeu no corredor direito, levou para o meio e achou belo passe na área para Oshoala. A camisa 8 dominou e bateu cruzado, mas a bola passou perto da trave direita de Brosnan e saiu pela linha de fundo.

!PÉ SALVADOR! A resposta irlandesa viria aos 16. A craque da equipe, Katie McCabe, cobrou lateral longo na área. Kyra Carusa fez bom trabalho de pivô e serviu O’Sullivan na área. A camisa 10 dominou e bateu forte, mas Ashleigh Plumptre apareceu no lugar certo para travar a finalização.

Como foi o primeiro tempo?

Os 45 minutos iniciais foram completamente abaixo do esperado. A Irlanda, já eliminada, não tem nada a perder. A Nigéria, jogando pela liderança do grupo, também não. Porém, o que se viu foi um jogo ruim, sem um lance de mais perigo, com duas equipes temendo o ataque e não colocando intensidade alguma nas jogadas, algo longe do que se costuma ver em uma decisiva terceira rodada de Copa do Mundo Feminina.

E a segunda etapa?

O segundo tempo teve um grande crescimento em relação à etapa inicial. A equipe nigeriana voltou bem do intervalo, criando lances de perigo, e acertou uma bola no travessão com Oshoala. Logo depois, foi a vez da Irlanda responder, com O’Sullivan, mas a defesa travou a finalização da camisa 10. A intensidade voltaria a diminuir e as duas equipes não sairiam do zero, resultado que foi suficiente para garantir a Nigéria nas oitavas.

Como ficou a situação das equipes?

Com o resultado, a Nigéria assegurou vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e aguarda a definição da líder do grupo D, que deve ser a Inglaterra. As Lionesses só precisam de um empate para garantir o primeiro lugar. Já a Irlanda, que já estava eliminada, apenas confirmou a vaga na lanterna do grupo, com um ponto em três jogos.

FICHA TÉCNICA

Irlanda 0x0 Nigéria

Data e horário: segunda-feira, 31 de julho de 2023, às 7h (de Brasília)

Local: Suncorp Stadium, em Brisbane (AUS)

Arbitragem: Katia Garcia (árbitro); Karen Díaz Medina e Enedina Caudillo (auxiliares); Lina Lehtovaara (quarta árbitra); Massimiliano Irrati e Salomé Di Iorio (VAR)

Público: 24.884 presentes

Cartões amarelos: Katie McCabe (IRL)

Gols: –

IRLANDA (Treinadora: Vera Pauw)

Courtney Brosnan; Heather Payne (Marissa Sheva), Niamh Fahey, Louise Quinn, Megan Connolly e Katie McCabe; Denise O’Sullivan, Lily Agg (Abbie Larkin), Ruesha Littlejohn e Sinead Farrelly; Kyra Carusa

NIGÉRIA (Treinador: Randy Waldrum)

Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Oluwatosin Demehin (Onome Ebi) e Ashleigh Plumptre; Christy Ucheibe e Halimatu Ayinde; Rasheedat Ajibade, Toni Payne e Uchenna Kanu (Gift Monday); Asisat Oshoala (Ifeoma Onumonu)