Em forma de protesto, torcedores do Santos picham muros da Vila Belmiro

Os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados neste sábado (24). Em forma de protesto à atual situação do Santos, torcedores criticaram o presidente Andres Rueda, jogadores e alguns pré-candidatos à presidência do clube.

Os protestos se devem principalmente à má fase pela qual o Santos passa. Com a derrota para o Corinthians na última quarta-feira (21), o Alvinegro chegou a nove jogos sem vencer, o que culminou na demissão do técnico Odair Hellmann. O Peixe, então, agiu rápido e oficializou contratação de Paulo Turra, ex-Athletico, nesta sexta (23).

Além disso, os santistas fizeram um pedido para que a Qatar Sports Investiments (QSI) seja o investidor do Peixe. Confira abaixo as fotos das paredes do estádio santista:

Vale lembrar que Turra não ficará à frente do Santos diante do Flamengo neste domingo (25), às 18h30, na Vila Belmiro. Isso porque o técnico só será registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na segunda-feira (26). Logo, o Alvinegro Praiano será comandado pelo auxiliar Claudiomiro.

O Santos atualmente é o 13º colocado do Brasileirão com 13 pontos, dois a mais que o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento, e diante do Rubro-Negro, vai em busca de encerrar seu jejum e se distanciar do Z4.