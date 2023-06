Em entrevista, Zidane fala sobre um possível retorno como treinador: ‘Eu sinto muita falta’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 9:47 Compartilhe

Em entrevista especial ao “Téléfoot” para celebrar o seu 51º aniversário, o ex-jogador e agora treinador francês Zinédine Zidane falou diversos temas. Além de se declarar fã de Mbappé e rasgar elogios a jogadores do Real Madrid, Zidane falou sobre um possível retorno à beira dos gramados, já que não treina nenhum time desde sua saída do próprio Real, em 2021.

– Eu sinto muita falta de sentir a adrenalina, de treinar um time do primeiro escalão com certeza. Quando vocês está fora, não está atuando, começa a enxergar as coisas de outra maneira. Faz dois anos que não sinto esta adrenalina, mas sei que a hora chegará. Não posso me negar a nada, seja trabalhar na França ou em qualquer outro lugar. Sei o que quero e o que não quero. Se decidi fazer uma pausa, foi porque devia fazer. Espero poder dizer a mim mesmo logo que estou pronto para voltar a treinar – assegurou o comandante.

O Real Madrid, em primeira instância, seguirá com Carlo Ancelotti para 2023-24 após o acordo com a Seleção Brasileira, mas Zidane tem outros interessados. O PSG, por exemplo, sonha em ter o comando do francês, mas ainda não chegou a fazer abordagens. A CBF também listou o ex-jogador internamente, mas preferiu manter “Carletto” como o plano A. Além de falar sobre sua época como treinador, o três vezes melhor do mundo também relembrou seus momentos dentro das quatro linhas e ousou comparar os diferentes momentos do futebol.

– Na época em que eu jogava, o futebol era um pouco menos físico do que agora. Apenas jogando com a técnica apurada, um jogador poderia chegar longe. Hoje, você não pode atender a um só atributo com este, acredito que seja mais complicado. O futebol atualmente é diferente. Se eu jogasse hoje em dia, talvez o meu físico me deixasse para trás – afirmou Zidane.

Por fim, o eterno camisa 5 merengue falou sobre o jogador que estenderá seu legado com a dorsal do Real Madrid. Jude Bellingham, meia de 19 anos, foi contratado junto ao Borussia Dortmund por 120 milhões de euros e levará em suas costas o mesmo número de Zinédine.

– Eu me encontrei com Bellingham na final da Champions League de 2022. Nós conversamos um pouco sobre futebol e eu espero que ele tenha uma grande carreira pela frente. Ele é um jogador de topo, importante para o futuro, e creio que está pronto para atuar pelo Real Madrid – completou o treinador.