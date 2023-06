Em entrevista, Zidane admite vontade de treinar Mbappé: ‘Pode acontecer’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 12:51 Compartilhe

O treinador Zinédine Zidane, ex-Real Madrid, concedeu uma entrevista ao diário francês “L’Équipe” em um evento de inauguração do complexo esportivo da Five Football. Livre no mercado após ter deixado o Real, Zidane falou sobre a possibilidade de treinar o astro Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e reconheceu o futebol do camisa 7 parisiense.

– Quando você é treinador e existe um jogador como ele, é claro que você quer comandá-lo. Muitas coisas podem acontecer e acredito que isso pode acontecer algum dia. É um jogador que veste muito bem a camisa da seleção francesa. Em todos os lugares, eu admiro tudo aquilo que ele faz. É bonito como joga futebol e muito forte. Espero que ele ganhe muitas Bolas de Ouro – disse o comandante.

Na última semana, em entrevista especial ao “Téléfoot” para celebrar seu 51º aniversário, Zidane também falou sobre a saudade de estar à beira do campo. Sem trabalho desde 2021, o eterno camisa 5 merengue é um dos nomes listados internamente pela CBF para assumir a Seleção Brasileira, mas o plano A da entidade é Carlo Ancelotti, sucessor do próprio francês no Madrid. O PSG também já admitiu o sonho de tê-lo no comando, mas por agora, preferiu a contratação iminente de Luis Enrique.

– Eu sinto muita falta de sentir a adrenalina, de treinar um time do primeiro escalão com certeza. Quando vocês está fora, não está atuando, começa a enxergar as coisas de outra maneira. Faz dois anos que não sinto esta adrenalina, mas sei que a hora chegará. Não posso me negar a nada, seja trabalhar na França ou em qualquer outro lugar. Sei o que quero e o que não quero. Se decidi fazer uma pausa, foi porque devia fazer. Espero poder dizer a mim mesmo logo que estou pronto para voltar a treinar – assegurou o comandante na ocasião.