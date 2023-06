Em entrevista, Neymar comenta sobre Ancelotti na Seleção Brasileira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:38 Compartilhe

Neymar concedeu entrevista ao canal “Bandsports” nesta quinta-feira. Dentre os assuntos abordados, a possível chegada do técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira a partir de 2024 foi comentada pelo astro brasileiro. Para Neymar, vale a espera, visto que o atacante do Paris Saint-Germain gosta do trabalho do italiano e o aprova no comando da Amarelinha.

– O Brasil vai ter um privilégio de ter um técnico estrangeiro. Ancelotti é um cara que ganhou tudo. Com certeza nos ensinará bastante. Não posso falar muito, até porque eu também não sei muito. Sei que ele é o plano A da Seleção, o presidente quer contar com ele, e nós jogadores também o queremos ali. Para mim, para o Vini, para o Militão… a gente já o conhece, sabe da grandeza. Ter ele na seleção vai ser muito importante. Mas ainda não tem nada confirmado. A gente espera que quando o contrato dele acabar ele venha para a Seleção – disse Neymar, em entrevista.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, esteve na Europa para negociar diretamente com Ancelotti e chegou a um acordo verbal com o treinador italiano, que tem contrato com o Real Madrid até 2024.

Lesionado desde fevereiro, Neymar aproveitou a entrevista para projetar sua presença na Copa do Mundo de 2026, quando terá 34 anos, despistando rumores sobre uma possível aposentadoria da Seleção Brasileira: “Se Deus quiser, estaremos lá”, disse o camisa 10 do PSG.

Neymar marcou o gol do Brasil no empate por 1 a 1 contra a Croácia, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, em dezembro do ano passado. Na disputa por pênaltis, a Seleção Brasileira foi eliminada do torneio.