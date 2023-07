Em entrevista, Gabriel Jesus confessa ter chorado após escolha de Guardiola: ‘Liguei para minha mãe e queria ir para casa’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 11:34 Compartilhe

A passagem de Gabriel Jesus pelo Manchester City teve altos e baixos. O brasileiro foi unânime em alguns momentos durante mais de seis anos na equipe de Pep Guardiola, mas perdeu a titularidade em outros, sendo uma espécie de 12º jogador para o comandante. Em entrevista ao podcast “Denílson Show”, comandado pelo ex-jogador Denílson e pelo jornalista Chico Garcia, Jesus falou sobre uma das situações em que foi preterido por Guardiola.

– Teve um jogo em que ele colocou o Zinchenko de “falso 9”, contra o PSG em casa, na Champions. Um dia antes, eu estava treinando na posição de atacante, o Guardiola não colocou ele lá. Duas horas antes do jogo, na palestra, ele deu o time e eu não estava. Nem comi. Fui direto para o quarto chorando, liguei para a minha mãe e disse que queria ir para casa. Só tinha eu para colocar na posição e ele colocou um lateral-esquerdo no meu lugar, fiquei maluco – afirmou Gabriel.

O jogo em questão aconteceu pela fase de grupos da Champions de 2021-22. Na ocasião, Mbappé abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo. Gabriel Jesus foi chamado por Pep para entrar no jogo e decidiu. Mesmo após o choro no pré-jogo, o brasileiro deu uma assistência de letra para Sterling e marcou o gol da virada aos 31 minutos. Porém, mesmo com a atuação, o atleta revelou que naquele dia tomou a decisão de deixar os mancunianos no ano seguinte.

– Ali foi onde eu decidi. Eu já tinha vontade de deixar o clube quando restasse um ano de contrato, não queria mais ficar no clube. Na metade da temporada, o Guardiola me comunicou que o Arteta estava querendo me levar para o Arsenal. O Edu Gaspar veio até Manchester para jantar comigo e perguntou sobre os meus sonhos para o restante da minha carreira. Aquilo me pegou de surpresa. Disse que não estava mais feliz e queria voltar a sorrir – completou o atacante.

Em sua passagem pelos Citizens, Jesus registrou 95 gols e 46 assistências em 236 jogos. No sétimo mês de 2022, o ex-Palmeiras se transferiu para o Arsenal, em transação que custou 52,2 milhões de euros aos cofres londrinos.