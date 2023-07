Em contagem regressiva, Palmeiras pode ter trunfo para contratar Santiago Hezze

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 5:53 Compartilhe

O Palmeiras tem até este sábado (29) para contratar um reforço se quiser inscrevê-lo nas oitavas de final da Libertadores. Depois de negociações frustradas e sustos com valores, o Verdão se vê em contagem regressiva para entregar um pedido para Abel Ferreira, que seria o tão esperado “camisa 5”. O nome que parece mais próximo de ter um desfecho positivo é o de Santiago Hezze, do Huracán-ARG. Apesar de poucas novidades no caso, o Alviverde pode contar com o desejo do clube argentino em negociar sua joia.

Segundo apurou a reportagem, ainda não havia uma oferta oficial do Palmeiras para contratar o jovem de 21 anos. Por enquanto, apenas aconteceram conversas entre representantes das partes. A ideia alviverde era de oferecer algo entre 4 e 5 milhões de dólares (entre R$ 19 milhões e R$ 23,7 milhões) por 50% dos direitos do atleta. Algo que soa interessante para os dirigentes da agremiação argentina.

Hezze talvez seja a principal promessa do Huracán-ARG e já despertou interesse de clubes europeus recentemente. Os argentinos sabem que o jogador não ficará muito tempo por lá e logo deve respirar novos ares. Mais do que isso, os valores discutidos na negociação seriam essenciais para a saúde financeira do clube, que projeta uma saída ainda nesta janela de transferências, seja para o Palmeiras ou não.

Um dos motivos pelos quais a venda interessaria neste momento para o Huracán-ARG, é que Hezze tem contrato somente até o fim de 2024. Com isso, a cada janela que passa, seu valor no mercado diminui, justamente por se aproximar do período em que poderá assinar um pré-contrato com outros clubes. Ou seja, deixaria seu atual time sem qualquer valor de transferência.

O próprio jogador já chegou a afirmar, em entrevista para a imprensa argentina, que não gostaria de deixar o Huracán-ARG sem que o clube recebesse uma contrapartida. Diante da possível proposta palmeirense, a oportunidade de sair neste momento pode ser a que une o útil ao agradável.

Assim, isso pode ser um trunfo para o Palmeiras investir suas fichas e garantir logo o seu reforço para esta janela de transferências. O problema é que o prazo se encerra neste sábado (29), quando será preciso entregar a lista final de jogadores para as oitavas da Libertadores. Caso abra mão de inscrever o atleta na competição, o Verdão terá até o dia 2 de agosto, quando fecha a janela para os clubes brasileiros.