Em confronto direto, Fortaleza vence no Mineirão e aumenta jejum do Cruzeiro na temporada

Após dez dias de paralisação, na volta do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi ao Mineirão e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol marcado por Martín Lucero. Com o resultado, enquanto o Leão do Pici se aproxima do G-4, com 17 pontos, enquanto a Raposa segue estacionada no meio da tabela, com 14 e, de quebra, chega ao sétimo jogo consecutivo sem vencer na temporada.

Para a partida, Cruzeiro e Fortaleza tinham estratégias muito bem definidas, mas que não foram tão bem executadas, pelo menos na primeira etapa. Durante a metade inicial de jogo, a Raposa, apesar de ser detentora da posse de bola durante maior parte do tempo. não teve inspiração suficiente para furar o ferrolho tricolor. O Leão do Pici, por sua vez, era pouco eficaz nos contra-ataques.

Ambas as equipes perderam chances claras: o Cruzeiro com Bruno Rodrigues e o Fortaleza com Guilherme desperdiçaram oportunidades de tornar a partida mais franca e menos truncada no setor de meio-campo.

Já na segunda etapa, o que se viu foi um jogo mais movimentado. O time mandante, que permaneceu com maior posse de bola, tinha, pelo menos, mais insistência para furar a marcação. A equipe comandada por Juan Pablo Vovjoda seguia com a mesma estratégia: apostar nos contra-ataques.

E foi nesse contexto que o Fortaleza chegou ao gol. Em contra-golpe, Calebe, que havia entrado no segundo tempo, achou Lucero “de cara para o vento”. O centroavante só teve o trabalho de empurrar para as redes. Com o resultado, o Cruzeiro chega ao sétimo jogo consecutivo sem vencer na temporada, somando Brasileirão e Copa do Brasil.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Na próxima rodada do Brasileirão, enquanto o Cruzeiro recebe o São Paulo, na Arena Independência, o Fortaleza enfrenta o Atlético-MG, no Castelão. Ambas as partidas acontecem no sábado, 24 de junho.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

CRUZEIRO 0x1 FORTALEZA

Data: 21 de junho de 2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Árbitro de vídeo – VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Luciano Castán (CRU), Pepa (CRU), Filipe Machado (CRU), Zé Welison (FOR), Guilherme (FOR), Brítez (FOR), Wallisson (CRU), Marlon (CRU), Caio Alexandre (FOR),

Gols marcados: Lucero, aos 34’/2ºT (0-1)

CRUZEIRO (Técnico: Pepa)

Rafael Cabral; William (Igor Formiga, aos 26’/2ºT), Lucas Oliveira, Luciano Castán (Stênio, aos 38’/2ºT) e Marlon; Filipe Machado (Wallisson, aos 14’/2ºT), Neto Moura (Daniel Jr, aos 38’/2ºT) e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto (Henrique Dourado, aos 14’/2ºT).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Hércules-intervalo), Caio Alexandre e Pochettino (Calebe, aos 20’/2ºT), Yago Pikachu, Guilherme (Lucero, aos 20’/2ºT) e Thiago Galhardo.

