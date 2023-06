Em cerimônia de lançamento, Leila Pereira recebe avião que servirá de transporte para o Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 14:07 Compartilhe

O Palmeiras passa a ter o seu próprio avião a partir desta terça-feira (27), quando foi entregue pela Embraer a aeronave que vai operar sob as cores da Placar Linhas Aéreas S.A. e servirá de transporte para o Verdão, prioritariamente, e para outros clubes que recorram ao serviços da empresa.

Após passar por Portugal, onde foi customizado, o avião voltou ao Brasil para os últimos retoques em sua fabricante. A aeronave comporta 114 assentos originalmente, mas foi adaptado para ter 98 para que os passageiros tenham mais conforto e espaço. Não haverá separação por classes como existe em voos comerciais.

Vale lembrar que a Placar é uma empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que se emocionou durante o lançamento na sede da Embraer, em São José dos Campos. O clube não desembolsou valores para comprar a aeronave e bancará apenas os custos da viagem.

– Isso tudo veio do trabalho do meu marido e da nossa paixão pelo Palmeiras. Se não fosse o Palmeiras, não teria essa ideia, que foi minha, de patrocinar o Palmeiras em 2015 e não tenho dúvida nenhuma que a minha vida e do meu marido ficou muito melhor depois desse grande patrocínio. Me tornei uma pessoa muito querida pela torcida.

– O E2 é uma aeronave extremamente confortável e eficiente – perfeita para viagens de equipes de futebol. Estamos orgulhosos em trabalhar com a Embraer, que é mais uma história de sucesso global do Brasil, para o desenvolvimento da nossa própria operação de fretamento aéreo com a Placar Linhas Aéreas S.A. Chegar em alto estilo a bordo do jato mais moderno do Brasil é uma ótima forma de qualquer equipe se preparar para uma partida.

Considerado o mais moderno avião do mundo, o modelo adquirido pela empresa de Leila tem como identificação a sigla PS-LMP, que faz referência ao nome completo da mandatária palmeirense (Leila Mejdalani Pereira). O valor estimado é de US$ 64 milhões (R$ 328 milhões). Ainda não há uma previsão para que o elenco utilize a aeronave, pois ainda são necessários alguns ajustes técnicos e liberações burocráticas.