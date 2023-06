Em carta de despedida, Gündogan fala sobre Manchester City, ligação com Guardiola e sonho de infância em jogar no Barcelona

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:56 Compartilhe

A história entre Gündogan e Manchester City se encerrou no dia 26 de junho de 2023. Nesta segunda-feira (26), o Barcelona anunciou a contratação do meio-campista por dois anos, até junho de 2025. Em carta publicado no ‘The Players Tribune’, site que conta histórias de jogadores, o alemão evidenciou o amor ao clube inglês, a ligação a Pep Guardiola e o time espanhol.

Gündogan chegou ao Manchester City em julho de 2016 vindo do Borussia Dortmund, e marcou a primeira contratação da ‘Era Guardiola’. Na carta, o jogador falou sobre o treinador, reforçando o companheirismo.

– Devo dizer que nada disso teria sido possível sem Pep. Há momentos em que ele é tão exigente com a forma como jogamos e tão intenso que pode ser um pouco difícil, mentalmente. Mas, uma vez que todos estão na mesma página e estamos em harmonia em campo, seu sistema é tão eficiente que quase parece sem esforço. Sempre senti uma ligação estreita com Pep.

– Uma das ligações mais difíceis que tive de fazer foi para Pep, dizendo a ele que eu iria embora. Tudo o que pude fazer foi agradecer. Não apenas por esta temporada, ou por todos os troféus, mas por me trazer aqui em primeiro lugar – completou.

A passagem pelo Manchester City durou sete temporadas, entre 304 jogos, 60 gols e 36 assistências. Desde então, foi campeão 14 vezes e se tornou capitão por um ano, desde a saída de Fernandinho, em 2022. O jogador reforçou sobre a a união e confiança que tinha no elenco.

– Hoje é agridoce. Despedidas nunca são fáceis, mas é ainda mais difícil com esta equipe. Cinco títulos da Premier League em meus sete anos aqui. Duas Copas da Inglaterra. A Liga dos Campeões. Os agudos. Mas são apenas troféus. O que mais vou lembrar é o sentimento dentro do time, especialmente nesta temporada. Nunca experimentei algo assim no futebol.

– Com os personagens que tínhamos no vestiário, eu tinha muita confiança de que poderíamos vencer todas as vezes que entramos em campo. Quando você realmente confia em seus companheiros de equipe, pode jogar de forma simples – sem nenhum medo ou sem pensar demais em nada – e então a mágica parece acontecer. Talvez seja por isso que consegui marcar tantos gols importantes nesta temporada.

A nova contratação, de 32 anos, chega ao clube catalão resumindo a transferência como ‘sonho de infância’. Com contrato até junho de 2025, a multa de rescisão do alemão é de 400 milhões de euros (cerca de R$2 bilhões). Após vencer na Alemanha e Inglaterra, Gündogan busca construir história na Espanha em um Barcelona em reconstrução.

– Se eu fosse me mudar, só há um clube no mundo que faz sentido. Era Barcelona ou nada. Desde criança eu sonhava em vestir aquela camisa um dia. Estou confiante de que ainda tenho mais alguns anos no mais alto nível e só quero ajudar a trazer o Barcelona de volta para onde eles merecem estar – destacou.

– Será um reencontro com meu velho amigo Lewa, e estou animado para jogar sob o comando de outro técnico que admiro há muito tempo. Quando Xavi e eu conversamos sobre o projeto, parecia tão natural. Vejo tantas semelhanças entre nós como personagens e na forma como vemos o jogo.