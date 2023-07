Em busca de contornar crise, Santos terá dois prazos para trazer reforços; entenda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 7:02 Compartilhe

O Santos terá dois prazos diferentes para contratar reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. O primeiro é o dia 2 de agosto, que é referente a contratações de jogadores com direitos federativos ligados a algum clube. Já o segundo, em 15 de agosto, é o limite para a chegada de atletas sem vínculo.

Isso quer dizer que, até a próxima quarta-feira (2), o Peixe deverá já ter concluído as negociações com possíveis reforços que estão ligados a um clube, como por exemplo os zagueiros Juan Pablo Vargas (Millonarios-COL) e João Basso (Arouca-POR). Caso o prazo expire, a dupla só poderia ser trazida se rescindissem com seus respectivos times.

Sendo assim, o dia 15 é o ‘deadline’ para o Santos resolver as questões com atletas livres no mercado, ou seja, que não estão vinculados a qualquer equipe. São os casos do guineense François Kamano, do norte-americano Alan Soñora e do argentino Roberto Pereyra que são os chamados ‘agentes livres’.

O técnico Paulo Turra confia no elenco atual, mas já revelou em coletivas que espera a chegada de mais alguns reforços. Até o momento, o Santos anunciou quatro contratações: o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o meia Diego Pituca (só em 2024) e o atacante Julio Furch. A ideia é reforçar a zaga, trazer um meia e um ponta de velocidade.

Com a derrota para o Fluminense, o Santos estacionou nos 17 pontos e segue lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Paulo Turra volta a campo no próximo sábado (5), contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.