Em ano com Pan-Americano e Mundiais pré-olímpicos, time de ciclismo mountain bike ganha reforço

Faltam pouco menos de 400 dias para a abertura dos Jogos de Paris, e o time de ciclismo, composto por grandes nomes do esporte olímpico e paralímpico do Brasil, seguem firme em sua preparação. Na largada para um ano que promete ser intenso e com importantes competições, entre elas diversos Campeonatos Mundiais e os Jogos Pan e Parapan-Americanos, em Santiago, a equipe ganha o reforço de Karen Olimpio, do ciclismo mountain bike, a nova integrante a partir de 2023.

Aos 25 anos, Karen Olimpio é uma das principais atletas do ciclismo mountain bike feminino do Brasil. Em 2021, foi campeã brasileira da modalidade cross country olímpico (XCO), a mesma que será disputada nos Jogos de Paris. No mesmo ano, levou o título nacional nas modalidades short track (XCC) e maratona. Na categoria sub 23, foi quatro vezes campeã nacional (entre 2016 e 2019). Em abril deste ano, venceu pela segunda vez a Copa Internacional CIMTB de Araxá, no XCO, e no começo de junho, faturou o XCO na Taça Brasil, em Goiânia.

Mineira de Caxambu, Karen Olimpio tem como maior objetivo na temporada de 2023 somar os pontos necessários no ranking mundial da UCI (União Ciclística Internacional) para alcançar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

– Esta é a minha meta. Sei que o caminho é longo, mas estou lutando diariamente para tornar este sonho uma realidade – afirmou a campeã brasileira de cross country olímpico.

– É muito especial fazer parte de um time com alguns dos grandes atletas olímpicos e paralímpicos do nosso país. Como tenho um metabolismo acelerado, uma alimentação equilibrada e saudável me ajudará a suportar os treinos e contribuirá na conquista dos meus objetivos – destacou a atleta.

Confira os integrantes do Time Brasileiro

Alana Maldonado – judô paralímpico

Alex Pires – atletismo paralímpico

Ana Marcela Cunha – natação em águas abertas

Arthur Nory – ginástica artística

Bruna Takahashi – tênis de mesa

Caio Souza – ginástica artística

Fernando Scheffer – natação

Francisco Barretto Junior – ginástica artística

Giulia Takahashi – tênis de mesa

Gustavo Carneiro – tênis em cadeira de rodas

Henrique Avancini – ciclismo mountain bike

Karen Olimpio – ciclismo mountain bike

Petrúcio Ferreira – atletismo paralímpico

Rafael Silva (Baby) – judô

Thiago Paulino – atletismo paralímpico

Thiego Marques – judô paralímpico

