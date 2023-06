Em 2022, Fluminense x Atlético-MG amenizou crise nas Laranjeiras e deu sinais para torcedor acreditar na filosofia de Diniz

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Fluminense encara o Atlético-MG na próxima quarta-feira (21) buscando sair da crise que se colocou. E os torcedores possuem excelentes lembranças do duelo contra a equipe Alvinegra por conta da grande vitória do Tricolor das Laranjeiras em 2022.

O confronto do dia oito de junho de 2022 marcava a 10ª partida de Fernando Diniz no comando do Fluminense após a saída de Abel Braga. Apesar da conquista recente do Campeonato Carioca, a equipe havia sido eliminada da Libertadores antes mesmo da fase de grupos e também da Copa Sul-Americana devido a derrota contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, mas também ao empate com o Unión Santa Fé, no Maracanã, sendo ambos sob comando do ex-treinador.

Fernando Diniz chegou para dar uma nova identidade de jogo ao Tricolor, com um espírito mais ofensivo, como foi visto na impiedosa vitória por 10 a 1 sobre o Oriente Petrolero. Mas na sequência vieram duas derrotas (injustas) contra Flamengo e Juventude (onde o gramado não permitiu a prática de um futebol de qualidade). E veio o jogo contra o Galo até então atual campeão brasileiro.

Naquela partida, o Fluminense apresentou repertório de jogadas e os torcedores começavam a ver o jeito Diniz de jogar futebol. Dois dos três gols sofridos foram por erros na saída de bola, pois o chutão para frente quase nunca é uma opção para o treinador. Há quem concorde e há quem discorde, mas foi dessa maneira que o time evoluiu e apresentou, além de grandes desempenhos, bons resultados.

Após duas chegadas com perigo na etapa inicial, o Flu abriu o placar com Jhon Arias e ampliou pouco depois com Cano marcando um gol de barriga. Hulk descontou em uma vacilada de Fábio, mas Samuel Xavier marcou o 3º aproveitando mais um cruzamento vindo do lado esquerdo da defesa do Atlético-MG. E pouco antes do intervalo, Jair diminuiu o marcador mais uma vez.

No segundo tempo, o Tricolor assustou os visitantes duas vezes em cinco minutos, mas os mineiros igualaram o placar com Sasha em nova bobeada da equipe carioca. Mas quatro minutos mais tarde Cano anotou um golaço e o Fluminense precisou de outros cinco minutos para marcar seu 5º gol e definir a partida.

Em uma nova “crise”, o Flu tem pela frente o Galo pouco mais de um ano depois daquele memorável jogo para o torcedor. Fernando Diniz e seus comandados têm a oportunidade de assumir a 4ª colocação do Brasileirão e ultrapassar o adversário direto na classificação. Com o retorno de Marcelo e contando com a volta de nino, o Tricolor se permite sonhar com uma nova releitura de um dos duelos mais marcantes de 2022, mas com um final igual. Com os três pontos na conta.Em 2022, Fluminense conseguiu virar a chave após vitória épica sobre o Atlético-MG (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

