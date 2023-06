Elon Musk x Mark Zuckerberg: presidente do UFC tem interesse em organizar ‘luta bilionária’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:20 Compartilhe

Uma “rinha” entre Facebook e Twitter pode estar a caminho. Dana White, presidente do UFC (Ultimate Fighting Championship), afirmou na última quinta-feira (22) que tem interesse em realizar uma luta dentro da organização entre os bilionários Mark Zuckerberg e Elon Musk, respectivos donos das redes sociais citadas. Mais do que isso, o mandatário disse ao “TMZ Live” que os dois estão levando a sério a possibilidade de se enfrentarem nos ringues.

– Conversei com Mark e Elon ontem à noite, ambos os caras estão absolutamente sérios sobre isso – afirmou.

+ Goleado pelo RB Bragantino, Flamengo vira piada na web; veja os melhores memes

Dana White está com expectativas altas para o possível duelo de bilionários. De acordo com o presidente do UFC, a luta poderia ser a maior de todos os tempos, superando o confronto entre Floyd Mayweather e Colin McGregor.

– A maior luta de todos os tempos foi Floyd e Conor, mas eu acho que triplica isso (com Elon e Mark). Não há limite para o que essa coisa pode fazer – falou.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Os rumores da luta entre Musk e Zuckerberg começaram após o dono do Twitter dizer que estava pronto para uma luta com o “rival”. O empresário que comanda o Facebook, por sua vez, tirou um print do tweet e escreveu “me passa o local”. Muitos internautas interpretaram como uma brincadeira, mas não é o que indica a afirmação de Dana White.

Mark Zuckerberg é praticante de jiu-jitsu e chegou a participar de um torneio no início do mês passado. O magnata conquistou uma medalha de ouro e outra de prata na competição defendendo a equipe “Guerrilla Jiu-Jitsu”.