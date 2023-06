Elogiado por Dorival Júnior em vitória do São Paulo, Rodriguinho destaca confiança do treinador: ‘Está me dando oportunidades’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:49 Compartilhe

Rodriguinho foi uma das peças essenciais para a vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador entrou no segundo tempo, no lugar de Rodrigo Nestor, logo na volta do intervalo.

Rodriguinho recebeu um passe de Caio e venceu uma disputa com Madson. Deu um passe rasteiro para Calleri, que deu assistência para Luciano e desempatou o placar, garantindo o resultado positivo do Tricolor.

ATUAÇÕES: Gabriel Neves vai do inferno ao céu e Luciano comanda virada do São Paulo contra o Athletico-PR

Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$39,90 na FutFanatics!

Após a partida, durante a coletiva de imprensa, Dorival Júnior elogiou o desempenho da Cria de Cotia. Sob o comando do treinador, a Cria de Cotia está conseguindo conquistar mais espaço. Nesta temporada, esteve presente em 10 partidas pelo profissional – cinco com Dorival. Inclusive, começou a ser mais relacionado para o profissional recentemente.

De acordo com Dorival, Rodriguinho está ‘evoluindo muito’ e ‘buscando paciência necessária para entrar em momentos oportunos com muita força’. O técnico não escondeu que quer dar sequência ao jovem atleta.

– Vem evoluindo, crescendo desde o momento que cheguei. Quando ele se recuperou da lesão ele foi uma grata surpresa. Vem buscando evolução, está tendo paciência necessária para entrar em momentos oportunos com muita força. Isso que queremos dele. Daqui a pouco ele vai ter possibilidade de jogos em sequência, uma condição maior de mostrar suas condições – disse Dorival Júnior.

Após a partida, Rodriguinho também deu entrevista. Durante sua fala, também destacou as oportunidades que está recebendo de Dorival Júnior no São Paulo. O meia também falou sobre sua relação com o restante do elenco.

+ Clique aqui e veja como apostar no Brasileirão

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

+ Confira os jogos e classificação resultados do Brasileirão-23 na tabela do LANCE!

– Estou feliz, trabalhando bem. Dorival está me dando oportunidades, quero trabalhar ainda mais. Minha relação com os jogadores é muito boa. Caçula sofre um pouco, mas todo mundo me trata super bem. Gente boa, todo mundo legal – disse Rodriguinho.

– Acredito que o elenco todo está usando muita liberdade para trabalhar, a gente com intuito de ajudar, melhorar a equipe, todo mundo junto. A gente vem de dois resultados não bons, os resultados não vieram, mas nada muda. A gente continua trabalhando bem, foi um dia bom – completou.

Como dito anteriormente, foi importante para o gol que deu a vitória para o Tricolor. Graças ao resultado, o São Paulo dormirá entre os seis primeiros colocados da tabela. Rodriguinho revelou que o elenco sempre trabalha jogadas parecidas.

– A gente trabalha essa jogada, sim, sempre que a bola bate na beirada do campo, o meia faz a infiltração. Tem bastante isso, quando o Caio fez a jogada, falei ‘bora correr, para dar o passe’ – concluiu.

E MAIS: