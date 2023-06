Elenco do Santos faz trabalho tático, e Odair é forçado a aplicar mudanças no time titular

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 15:38 Compartilhe

O Santos realizou um trabalho tático na manhã deste domingo (18) na preparação para o confronto diante do Corinthians, pela 11ª rodada do Brasileirão.

A atividade aconteceu um dia depois de um protesto na entrada do CT Rei Pelé, onde houve a cobrança por uma vitória diante do rival alvinegro.

Diante desse cenário, Odair Hellmann começou a esboçar um elenco para encarar o clássico. Com Alison lesionado e fora do restante da temporada, Rodrigo Fernández herdou a vaga no meio-campo do Peixe.

Além dele, Nathan não agrada com a sua performance recente e também deve perder a vaga no onze inicial. Com isso, João Lucas foi testado na lateral-direita nos treinamentos, com Gabriel Inocêncio mantido pela esquerda.

Com alguns dias ainda para o jogo, o grupo dos titulares ainda não está fechado. Entretanto, Odair Hellmann esboça um Santos com: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

O Clássico Alvinegro será disputado na próxima quarta-feira (21), às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

