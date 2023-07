Ele vai voltar! Em reviravolta, Luan abre mão de salários e acerta rescisão com o Corinthians para defender o Grêmio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 12:35 Compartilhe

Antes descartado pela diretoria do Grêmio, o meia-atacante Luan está muito próximo de jogar no clube gaúcho. Para isso, o atleta vai abrir mão dos salários que teria direito a receber até o fim da temporada, o que corresponde a R$ 4 milhões, na rescisão com o Corinthians. A contratação do jogador foi uma insistência do técnico Renato Gaúcho, que assumirá a responsabilidade pela recuperação técnica do atleta em compromisso firmado com a direção gremista.

Mesmo com Luan tendo aberto mão das quantias referentes aos vencimentos até o fim da temporada, quando encerraria o vínculo com o Timão, a equipe alvinegra ainda terá que pagar oito meses de direitos de imagem que estão atrasados, o que representa algo entre R$ 4,5 e 5 milhões. Houve uma tentativa da diretoria corintiana em negociar esse montante, o que foi recusado pelo jogador.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

Com a situação encaminhada, a ‘novela’ está próxima do fim. Ela dura desde o início do mês, quando Luan foi agredido por membros da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, em um motel localizado na Grande São Paulo. Dias depois, Renato Portaluppi disse que gostaria de contar com o atleta no Grêmio.

Não houve contato direto entre as diretorias das duas equipes. O Timão chegou a aguardar os gremistas para acertar um empréstimo até o fim da temporada, com a divisão dos salários. A equipe gaúcha, no entanto, não pagará mais do que R$ 300 mil mensais para o jogador e, portanto, não buscou esse modelo de negócio. Os vencimentos de Luan no clube paulista correspondem a R$ 800 mil mensais.

Conversando diretamente com o atleta, houve o convencimento de que ele abrisse mão de parte do que tinha a receber do Corinthians para se livrar antecipadamente do vínculo e voltasse a Porto Alegre.

Para a diretoria gremista, a busca nesta janela de transferências seria para jogadores com condições de jogo e que não necessitem de tempo para recuperação. Porém, o treinador foi o grande defensor da contratação de Luan e teve o pedido acatado pelo departamento de futebol.