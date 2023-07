!Ele chegou! São Paulo anuncia a contratação de James Rodríguez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 15:32 Compartilhe

O São Paulo anunciou a contratação do meia James Rodríguez, de 32 anos, que estava livre no mercado após deixar o Olympiacos (Grécia). O colombiano assinou um contrato válido por duas temporadas, até o final de 2025.

A expectativa é que James seja apresentado no Morumbi para mais de 50 mil pessoas antes do duelo contra o Bahia, neste domingo (30), às 11h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E essa deverá ser a única ‘festa’ promovida pelo Tricolor pela chegada do jogador. Um evento de grandes proporções, como foram as apresentações de Daniel Alves e Luís Fabiano, está descartada.

Com relação a salários, o colombiano vai receber o mesmo que o atacante Calleri, valor considerado o teto do clube. James chega ao São Paulo para ser o principal jogador do time comandado por Dorival Júnior. Apesar de não atuar desde o dia nove de abril, o meia vem mantendo a forma física com um personal particular.

Conforme o Lance! revelou na quinta-feira (27), a chance de jogar no futebol brasileiro, uma liga de maior competitividade e evidência na América do Sul, perto da família e dos negócios, além da chance de de atuar ao lado de Rafinha novamente, foram alguns dos pontos que fizeram com que James Rodríguez encaminhasse seu acerto com o São Paulo.