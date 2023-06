El Clásico: Real Madrid e Barcelona disputam a contratação de promessa europeia, afirmam jornais

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 14:19 Compartilhe

O ‘El Clásico’ da temporada 2023/24 já teve início antes mesmo da bola rolar. Em período de transferências europeias, a mais nova aposta do futebol é a promessa Arda Güler, do Fenerbahçe, da Turquia. Segundo jornais espanhóis, o Real Madrid e Barcelona vão disputar a contratação do jovem de 18 anos.

Para tirar Güler da Turquia, os clubes interessados precisarão desembolsar cerca de 17,5 milhões de euros (em torno de R$91 milhões) para pagar a cláusula de rescisão. O ‘Marca’, da Espanha, noticiou que o clube merengue deseja contratar Güler, enquanto o ‘Sport’ revelou que o Barcelona está pronto para entrar na briga com o rival e buscar mais uma contratação para a temporada, com Deco, diretor esportivo, à frente da negociação.



+ Quem assume o Vasco? Confira treinadores estrangeiros livres no mercado

O meio-campista se tornou destaque do Fenerbahçe pela rápida adaptação ao futebol profissional. Na temporada 2022/23, Güler disputou 35 partidas e marcou seis gols, além de sete assistências. Neste ano, defendeu a seleção turca em quatro partidas, todas pelas Eliminatórias da Euro, com um gol feito, contra País de Gales.

As apostas de ambos os clube são em jogadores mais jovens visando a construção à longo prazo. O Real Madrid conta com seis jogadores com menos de 24 anos, como Tchouaméni, Camavinga, Vinícius Júnior, Rodrygo, Bellingham e Brahim Díaz, além de Endrick, ainda no Palmeiras. Já o Barcelona aposta em Gavi, Pedri e Ansu Fati, todos três com 20 anos ou menos.