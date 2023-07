Eduardo Valentin na final do Brasileirão GA + em Uberlândia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 18:40 Compartilhe

Os campeões do Campeonato Brasileiro Infantojuvenil, o Brasileirão GA+, serão conhecidos nesta segunda-feira (31), a partir das 9h, nas quadras de saibro do Praia Clube, em Uberlândia.

Tenistas da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo disputam os títulos dos 12, 14, 16 e 18 anos, masculino e feminino.

Nos 12 anos, a baiana Gabriela Bettoni enfrenta a paranaense Eduarda Gomes, enquanto o paulista Miguel Ferraz encara o paranaense Guilherme Araújo.

Nos 14 anos, a paulista Clara Borrasca e a paranaense Flavia Souza buscam o título feminino, e o paranaense Leonardo Santos joga contra o catarinense Carlos Lino, na chave masculina.

Nos 16 anos, o título ficará entre a catarinense Laura Pedrotti e brasiliense Clara Coelho, no feminino, e o baiano Victor Rocha e o catarinense João Toffoli, no masculino.

Nos 18 anos, a paranaense Giovanna Ferreira e a carioca Sthefany Lima duelam no feminino, enquanto que Eduardo Valentin, do Rio Tennis Academy, e o goiano Vitor Cunha medem força no masculino. Nas duplas, Valentin e Pedro Pinto, ambos da Rio Tennis, estão na final e encaram Lucas Machado e Rafael Matias.

Resultados das semifinais neste domingo (30):

12 Feminino

Gabriela Bettoni (BA) d. Bianca Bronholo (PR) – 6/3 6/1

Eduarda Gomes (PR) d. Lara Shinzato (SP) – 6/3 6/2

12 Masculino

Miguel Ferraz (SP) d. Pedro Nastrini (MG) – 7/5 5/7 6/3

Guilherme Araújo (PR) d. Dante Monte (SP) – 4/6 7/5 3/2 – ret

14 Feminino

Clara Borrasca (SP) d. Giulia Ferreira (PR) – 3/0 – ret

Flavia Souza (PR) d. Manuela Banietti (SP) – 7/6(0) 6/2

14 Masculino

Leonardo Santos (PR) d. Thiago Ribeiro (PR) – 6/4 6/3

Carlos Lino (SC) d. Pedro Carvalho (SP) – 6/2 2/6 6/2

16 Feminino

Laura Pedrotti (SC) d. Isabella Campos (MG) – 6/2 6/3

Clara Coelho (DF) d. Júlia Machado (PR) – 6/4 1/6 6/2

16 Masculino

Victor Rocha (BA) d. Vicente Freda (RS) – 6/4 6/4

João Toffoli (SC) d. Tomás Macedo (SP) – 5/7 6/4 6/0

18 Feminino

Giovanna Ferreira (PR) d. Manuela Ganciar (SP) – 7/6(2) 7/5

Sthefany Lima (RJ) d. Vitória Maximiliano (RJ) – 6/3 6/1

18 Masculino

Eduardo Valentin (SP) d. Vitor Ferreira (DF) – 6/2 6/4

Vitor Cunha (GO) d. Mateus Yakasilo (SC) – 7/6(14) 7/5

Finais nesta segunda-feira (31):

12F – Gabriela Bettoni (BA) vs Eduarda Gomes (PR)

12M – Miguel Ferraz (SP) vs Guilherme Araújo (PR)

14F – Clara Borrasca (SP) vs Flavia Souza (PR)

14M – Leonardo Santos (PR) vs Carlos Lino (SC)

16F – Laura Pedrotti (SC) vs Clara Coelho (DF)

16M – Victor Rocha (BA) vs João Toffoli (SC)

18F – Giovanna Ferreira (PR) vs Sthefany Lima (RJ)

18M – Eduardo Valentin (SP) vs Vitor Cunha (GO)