Eduardo Barroca não é mais o técnico do Ceará

Na noite desta quarta-feira (28), o Ceará informou a demissão do técnico Eduardo Barroca logo depois do empate sem gols contra o Avaí, em 0 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

– O Ceará Sporting Club informa que Eduardo Barroca não é mais treinador da equipe alvinegra. Além dele, deixam o clube os auxiliares Felipe Lucena e Anthoni Santoro. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em suas respectivas caminhadas – comunicou o Vozão.

A saída de Barroca ocorre apenas 12 partidas depois do profissional de XX anos de idade ter assumido o cargo que ficou vago após a saída de Gustavo Morínigo.

Na amostra em questão, entre o segundo duelo na final da Copa do Nordeste e 11 rodadas na segunda divisão nacional, o retrospecto foi de seis vitórias, dois empates e quatro reveses. Deixando, desa forma, o clube de Porangabussu na nona posição com 21 pontos, sete atrás do primeiro ocupante do G4, o Sport.