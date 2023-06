E agora? Desfalques testam capacidade de reinvenção do Palmeiras na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 5:53 Compartilhe

Para o duelo contra o Bahia nesta quarta-feira (21), o Palmeiras não poderá contar com alguns de seus principais jogadores. E assim como em outros jogos da temporada, com os desfalques de peso, o Verdão terá que mostrar seu poder de reinvenção diante do Tricolor de Aço. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro.

Weverton, Rony e Raphael Veiga estavam servindo à Seleção Brasileira e não devem estar disponíveis para o técnico Abel Ferreira. Além deles, Piquerez entra em campo pelo Uruguai nesta quarta e também é desfalque. Com isso, o Alviverde, que está em busca da liderança do Brasileirão e defende a invencibilidade na competição, terá mudanças na equipe titular, mas a expectativa é voltar para São Paulo com os três pontos na bagagem.

O goleiro Marcelo Lomba deve entrar no lugar de Weverton, enquanto Vanderlan ocupará a vaga do uruguaio Piquerez na lateral esquerda alviverde. O grande mistério é em relação às vagas de Raphael Veiga e Rony, já que o treinador português vem intercalando diferentes jogadores quando os dois são ausências.

Tendo como objetivo manter ritmo e competitividade mesmo com as ausências, Abel busca fazer modificações sem perder ‘a cara’ do time alviverde. Mesmo que em diferentes níveis técnicos, por diversas vezes, os jogadores reservas do Alviverde mostraram estar prontos para assumirem a titularidade quando as oportunidades surgirem.

Um exemplo é o atacante Flaco López, que pode pintar como novidade nesta quarta, e teve algumas oportunidades como titular na temporada. Na vitória do Verdão diante do Tombense, no Allianz Parque, no dia 12 de abril, o argentino chegou a afirmar que ‘não tem titular ou reserva’ no Palmeiras, reiterando a força do trabalho da equipe mesmo na ausência de jogadores importantes.

– Aqui, o staff nunca tira ninguém, sempre estão apoiando todo mundo e sempre treinam como se fossem jogar. Aqui não tem titular ou reserva, aqui todo mundo está preparado para jogar. Aqui todos trabalham duro para fazer o que tem que ser feito: vir aqui e virar o jogo, está todo mundo pronto – disse López na zona mista após o duelo pela Copa do Brasil.

Ainda, nesta segunda (19), Vanderlan, substituto de Piquerez, afirmou estar preparado para ser titular, fazendo questão de enaltecer o apoio dos mais experientes e da comissão técnica aos jogadores da base – a utilização das Crias da Academia tem sido uma solução bastante efetiva para suprir as necessidades do elenco.

– O elenco todo ajuda muito, principalmente nós, garotos da base. Os mais experientes passam muita coisa para a gente, é muito bom compartilhar o dia a dia com eles. Quando a oportunidade aparece, a gente trabalha duro todos os dias para isso. Então, me sinto muito pronto e ainda mais com a ajuda de grandes jogadores, que falam e conversam bastante com a gente. A comissão técnica também ajuda muito e, assim, fica mais fácil – afirmou Vanderlan.

Dessa forma, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Bahia tem: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Luis Guilherme); Artur, Dudu e Endrick (López).

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil, o Palmeiras é o atual segundo colocado do Brasileirão com 22 pontos, sendo o único invicto após dez rodadas disputadas. A diferença para o líder Botafogo é de apenas dois pontos e o confronto direto acontece nesta domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada da competição.

