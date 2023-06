Duração de contrato e trabalho como embaixador são os principais impasses no contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:05 Compartilhe

A questão contratual de Lewis Hamilton segue sendo uma novela na Fórmula 1. Segundo o tabloid britânico Daily Mail, a Mercedes não está disposta a atender todas as exigências do heptacampeão, no entanto, seguem firmes no desejo de prolongar a parceria que dura há mais de uma década. O vínculo com o britânico expira no final desta temporada.

O jornal informa que o piloto da Mercedes quer uma garantia de 42,5 milhões de libras (aproximadamente 258 milhões de reais) por ano e um contrato longo de cinco anos, além de querer representar a escuderia como embaixador por 10 anos, com salário anual de 10 milhões de libras (mais de 60 milhões de reais). A equipe alemã discorda da decisão, preferência da estrela de três pontas é de um vínculo de um ano e a opção de mais uma temporada.

O chefe da equipe, Toto Wolff, revelou que antes do GP do Canadá conversaram sobre o assunto em um escritório em Nova Iorque, deixando claro que ambas as partes tem um bom relacionamento e complementou:

– Quando chegar a hora, então está na hora. Seja daqui a um mês ou quando for. Contanto que aconteça, não me importo mais – disse o austríaco.

