Duplas do Brasil comemoram pódio em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

O Brasil conquistou as medalhas de prata e de bronze com André/George e Vitor Felipe/Renato, respectivamente, na etapa do Circuito Mundial Challenger, sendo uma espécie de segunda divisão, em Jurmala, na Letônia. Os feitos das parcerias, que treinam juntos no CT Cangaço, em João Pessoa, sob o comando do técnico Ernesto Vogado, foram na tarde do último domingo (18). Os pódios são importantes para colaborar na soma de pontos de olho nas vagas do país na Olimpíada de Paris, em 2024.

É muito importante estar em mais uma final e subir no pódio novamente. É um bom momento para nos dar confiança e pontos para a corrida olímpica. Ainda temos muitos eventos neste ano, mas a cada bom resultado que temos é sempre muito bem-vindo – afirmou George Wanderley.

Na disputa pelo ouro, André/George acabou superado pelos australianos Hodges/Schuber, por 2 a 1, parciais de 10/21, 21/16 e 15/12. Apesar de ter vencido o primeiro set com uma larga vantagem, André destacou a falta de atenção como crucial para não subir ao topo do pódio.

Acho que eles conseguiram sacar melhor a partir do segundo set. A gente não conseguiu efetivar alguns pontos importantes de bloqueio e da defesa para continuar mantendo o jogo para o nosso lado – avaliou André Stein.

Já na luta pelo bronze, Vitor Felipe/Renato venceu os compatriotas Evandro/Arthur Lance no tie break, sendo 21/15, 16/21 e 15/13. Renato destacou a superação do time ao longo do dia para terminar o torneio com uma vaga no pódio.

Foi um dia muito cansativo com um jogo atrás do outro. Começamos o dia com uma semifinal e depois nós conseguimos nos recuperar bem desse jogo para chegar na disputa do terceiro lugar. Conseguimos jogar bem, impor nosso ritmo e em nenhum momento do jogo desistimos. Muita superação e garra e no final saímos muito orgulhosos com nossa medalha de bronze – comentou Renato.

Agora as duplas vão aproveitar para descansar. Vitor Felipe e Renato, assim como André e George, retornam da Europa e não disputam no próximo fim de semana a Circuito Brasileiro, em Cuiabá.

A medalha foi muito importante. Tivemos duas etapas jogadas na Europa e na primeira já vimos uma grande evolução do nosso time, porém não conseguimos um bom resultado. Já na segunda etapa a medalha veio para coroar todo o trabalho feito. Em pouco tempo teremos que voltar em quadra pelo Circuito Mundial. Neste ano será de muitas competições internacionais e metas importantes para atingir. Precisando usar o pouco tempo que temos para melhorar o que for preciso e também cuidar do corpo. Vamos precisar dele para trabalhar e ganhar – finalizou Vitor Felipe.

