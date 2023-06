Dupla ‘esquecida’ por Odair no Santos pode ganhar espaço com Turra

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 7:30 Compartilhe

Uma dupla de jogadores pode vislumbrar um futuro com mais oportunidades no Santos. Trata-se dos meio-campistas Luan Dias e Sandry, que sofreram com lesões, praticamente não jogaram no Brasileirão com Odair Hellmann e estão à disposição novamente.

Os meias já foram utilizados pelo próprio Odair na última quarta-feira (21), na derrota para o Corinthians. Sandry entrou aos 26 minutos do clássico no segundo tempo, enquanto Luan no minuto 30 da etapa complementar.

E ESSE FÍSICO, LUAN?

O meia foi contratado pelo peixe junto ao Água Santa. Ele estreou com a camisa alvinegra no dia 23 de abril, no empate com o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Porém, logo em sua primeira partida sofreu uma lesão muscular.

Desde então, Luan Dias entrou em campo somente diante do Corinthians, quase dois meses após a contusão. O camisa 97 também foi relacionado para o confronto com o Bragantino, no qual o Alvinegro perdeu por 2 a 0, mas não foi utilizado.

SANDRY ERA MAIS COMPLICADO…

Titular e um dos principais nomes do time no início do ano, Sandry tratava de infecções pós-operatórias depois de sofrer fraturas no rosto. Ele não entrava em campo desde quando a lesão aconteceu, em 19 de fevereiro.

Após a contusão no Paulistão, o volante chegou a ser relacionado para oito partidas, mas não foi utilizado. Sem recuperar o mesmo ritmo, o camisa 6 perdeu espaço para Rodrigo Fernández, Camacho e Alison.

QUEM SABE…

Recuperados e 100%, a dupla agora tenta ‘conquistar o coração’ de Paulo Turra, novo técnico do Santos, e ter mais oportunidades no time. Sandry é opção para a criticada ‘volância’ santista, e Luan pode ser reserva imediato de Lucas Lima.

O próximo jogo do Peixe é neste domingo (25), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas estão à disposição de Claudiomiro, auxiliar que comandará a equipe.