Dupla do Flamengo segue em transição e é dúvida para jogo contra o Bragantino

Nesta terça-feira (20), o Flamengo realizou o penúltimo treinamento para o jogo contra o Red Bull Bragantino. As atividades não tiveram a presença de Gabigol e Matheus França, que seguem em transição. Dessa forma, a dupla é dúvida para o duelo, e presença será definida no treino de quarta.

Na quarta-feira (21), pela manhã, será realizado o último treinamento do Flamengo para o jogo contra o Bragantino. Nele, Jorge Sampaoli irá saber se os jogadores têm condição de jogo e estarão na lista de relacionados.

Gabigol, com lesão no quadríceps, não participou de nenhum treino com o elenco durante a paralisação para a Data Fifa. Matheus França, com dores na lombar, também faz atividades separadas do plantel. Ambos estão em processo de transição para o campo. Além dos citados, Matheuzinho, em recuperação após fratura na tíbia, também iniciou transição.

Flamengo e Red Bull Bragantino vão se enfrentar na próxima quinta-feira (22), no Estádio Nabi Abi Chedid. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília), para a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla é o terceiro colocado da tabela, com 19 pontos, e o Bragantino é o 12º, com 14.

