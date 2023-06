Dupla do Brasil no ANOC , Gustavo Russo e Mola se encontram em Uberlândia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:23 Compartilhe

Dupla que vai representar o Brasil e jogará junta no ANOC, os Jogos Mundiais de Praia, Gustavo Russo, atleta da Beach Sports Assessoria e patrocinado pela Yzzy, 18º do mundo, e Daniel Mola, se encontraram nesta quarta-feira em Uberlândia (MG).

Eles disputam a partir desta quinta-feira o BT 400 no Praia Clube. Russo atua com Giovanni Cariani, atleta BSA, enquanto que Mola joga com o italiano Marco Garavini. Russo e Cariani estreiam contra os cabeças de chave 5, o letão Makximilians Andersons e o francês Mathieu Guegano, enquanto que Mola e Garavini pegam uma dupla vindo do quali.

Mola e Russo jogarão juntos na próxima semana no BT 200 de Itumbiara (GO), o Marina Rio Club Open.

