Dudu volta a treinar no campo, mas deve seguir como desfalque no Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 16:24 Compartilhe

O Palmeiras finalizou sua preparação para enfrentar o América-MG, neste domingo (30), pelo Brasileirão. Na manhã deste sábado (29), na Academia de Futebol, a novidade foi a presença de Dudu em campo. No entanto, o camisa 7 ainda deve ficar fora da delegação que viaja para Belo Horizonte nesta tarde. Foco segue sendo a preparação para a Libertadores.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Após um vídeo e uma atividade de ativação na sala de musculação, os jogadores foram a campo e realizaram, inicialmente, um recreativo. Na sequência, houve um trabalho tático e o elenco ensaiou posicionamentos, marcações, bolas aéreas, entre outros aspectos.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

O atacante Dudu, desfalque das últimas partidas por dores na panturrilha direita, fez uma movimentação com bola com integrantes da comissão técnica e do Núcleo de Saúde e Performance. Ele não atua desde a eliminação para o São Paulo, na Copa do Brasil, no dia 13 de julho. A intenção da comissão técnica é deixá-lo pronto para as oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (2).

Mesmo às vésperas do confronto decisivo pela competição continental, o Verdão não deve poupar jogadores diante do América-MG. O provável time é: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; John John, Artur e Rony.

+ Dudu foca na parte física e pode reforçar o Palmeiras somente na Libertadores

O Palmeiras é o quarto colocado do Brasileirão com 28 pontos, 12 atrás do Botafogo, líder da tabela. Nos últimos 39 jogos do torneio, o Alviverde foi derrotado apenas três vezes, somando 22 vitórias e 14 empates.