Dudu se aproxima do retorno, e Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (31), na Academia de Futebol, no dia seguinte à goleada por 4 a 1 sobre o América-MG, em Belo Horizonte (MG), pelo Campeonato Brasileiro. A novidade foi a presença de Dudu, que treinou em tempo integral e deu sequência ao seu processo de retorno ao time.

No trabalho dia, os titulares de domingo (30) fizeram atividades de recuperação na parte interna do centro de excelência. O restante foi a campo e, com o auxílio de jovens das categorias de base, fizeram um trabalho técnico de dez contra dez. Na parte final, alguns atletas realizaram complementos físicos, enquanto outros aprimoraram jogadas ofensivas e finalizações.

Dudu, que não atua desde a eliminação para o São Paulo, na Copa do Brasil (dia 13 de julho), treinou em tempo integral com o elenco. Ele ficou fora dos últimos três jogos do Verdão por conta de dores na panturrilha direita. Dessa forma, o camisa 7 ficou mais perto do retorno ao time, que enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), no Mineirão.

Apesar de Abel Ferreira despistar sobre a volta do atacante, a tendência é que Dudu retorne para a equipe titular no lugar que tem sido ocupado por Jhon Jhon. Assim, o ataque voltaria a ser formado por Rpahael Veiga, Artur, Dudu e Rony.

O Alviverde ainda treina na manhã desta terça-feira (1), na Academia de Futebol, para finalizar a preparação para enfrentar o Galo pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, que acontece nesta quarta (2), às 21h30, no Mineirão. A delegação deve viajar na parte da tarde para Belo Horizonte.