Dudu foca na parte física e pode reforçar o Palmeiras somente na Libertadores

O Palmeiras pode não contar com o retorno de Dudu já neste domingo (30), quando o Verdão encara o América-MG, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão 2023.

Se recuperando de dores na panturrilha direita, o ídolo alviverde ficou de fora dos duelos diante do Internacional e do Fortaleza, ambos pelo Brasileirão, e sem trabalhar com bola durante toda essa semana, também pode não estar disponível para encarar o Coelho no Independência.

A ideia da comissão técnica alviverde é recuperar toda parte física do atleta de 31 anos para que ele possa estar 100% no duelo diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira (2), no Mineirão, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Dudu vinha de uma longa maratona de jogos no primeiro semestre e a sua última partida como titular foi diante do São Paulo, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, quando o Verdão acabou eliminado e Dudu acabou deixando o gramado ainda no início do segundo tempo.

Desde que chegou ao clube, em janeiro de 2015, é raro ver Dudu ficando fora de partidas, principalmente por algum tipo de desgaste físico, tanto que o atleta sempre liderou os rankings de mais participações em jogos por temporada e dá para contar nos dedos as lesões que ele teve em seus quase oito anos de clube.

Apesar de não fazer um ano muito brilhante até aqui, Dudu sempre foi um jogador decisivo e importante para o Verdão, tanto que fez gol no Atlético-MG no último encontro entre as duas equipes, pelo Brasileirão, e marcou o gol que eliminou o Galo no mesmo Mineirão na semifinal da Libertadores de 2021.

Nesta atual temporada, Dudu acumula 38 partidas e apenas três gols com a camisa do Palmeiras. Contabilizando toda a sua passagem pelo clube, são 439 jogos e 88 gols, que fazem dele o maior artilheiro deste século XXI com a camisa alviverde.

No final da temporada passada, Dudu renovou o seu contrato com o Verdão após uma longa novela e o seu atual vínculo com o Maior Campeão do Brasil vai até o final de 2025.